Mort d’Angela Lansbury, l’incontournable Jessica Fletcher d’«Arabesque»

L’actrice américano-britannique est décédée à 96 ans « paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles » a fait savoir sa famille dans un communiqué envoyé aux médias américains.

Publicité Lire la suite

En 75 ans de carrière, Angela Lansbury a embrassé les succès, avec trois nominations aux Oscars, sept Tony Awards, six Golden Globes et une douzaine d’Emmy Awards pour la série Arabesque. Elle est décédée cinq jours avant son 97e anniversaire, ont déclaré ses proches dans un communiqué transmis à plusieurs médias américains.

Née le 16 octobre 1925 à Londres, elle fuit le Royaume-Uni avec sa mère et ses frères et sœur pendant la Seconde Guerre mondiale, et trouve refuge aux États-Unis en 1942. Elle suit des cours de comédie à Hollywood et en 1944, elle signe un contrat de 7 ans auprès du mastodonte du cinéma MGM.

Pour son premier rôle dans Hantise, sorti la même année, la jeune Angela, aux grands yeux expressifs et au visage rond, réussit l’exploit de décrocher sa première nomination aux Oscars dans la catégorie « meilleure actrice dans un second rôle ». L’actrice d’alors renouvelle cet exploit pour son troisième film, Le Portrait de Dorian Gray, en 1945. Elle rate à nouveau la statuette, mais décroche néanmoins un Golden globe pour son rôle de Sybil Vale. La machine est lancée pour elle.

Du cinéma aux planches de Broadway

Forte de son succès au cinéma, elle fait des apparitions remarquées à la télévision dans les années 1950 puis se retire temporairement de l’industrie pour s’occuper de ses jeunes enfants. Elle est approchée pour monter sur les planches à Broadway en 1958. Le succès lui sourit également, puisqu’elle remporte son premier Tony Award pour son rôle dans Mame en 1966. La comédie musicale est jouée plus de 1 500 fois pendant près de quatre ans. Un carton.

Elle ne délaisse pas le cinéma pour autant. Ses rôles sont plus rares, mais restent mémorables. Elle tourne notamment dans les années 1970 une adaptation de Mort sur le Nil d’Agatha Christie. Elle campe également le rôle de la détective en herbe Miss Marple, dans l’adaptation du roman d’Agatha Christie Le Miroir se brisa en 1980.

Arabesque, un succès télévisé mondial

Ces rôles dans ces films policiers marquent un tournant dans sa carrière. En 1984, la chaîne CBS la contacte pour incarner Jessica Fletcher, l’héroïne de la série que s’apprête à lancer la chaîne : Arabesque (Murders she wrote, en version originale). Les aventures de la romancière-détective se déclinent en 264 épisodes jusqu’en 1996, reçoivent une pluie de récompense et sont diffusés à travers le monde. D’autres téléfilms basés sur la série sont diffusés entre 1997 et 2003.

En 1991, elle use de sa douce voix pour le doublage du film d’animation de Disney La Belle et la Bête où elle interprète la théière, madame Samovar. Le dessin animé est un succès mondial et la chanson phare qu’elle interprète décroche l’Oscar de la meilleure chanson originale l’année suivante. Elle chante également ce titre pour la cérémonie d’ouverture du parc Eurodisney, près de Paris. L’événement est retransmis en mondovision.

Retour gagnant

De plus en plus rare sur la scène médiatique, elle fait son retour dans les années 2000 dans des séries policières le temps de quelques épisodes, puis au cinéma dans Nanny McPhee, de Kirk Jones, en 2005. En 2007, elle renoue avec son amour pour les planches de Broadway dans Deuce de Terrence McNally. Elle décroche son 5e Tony Award pour la pièce de théâtre comique L’esprit s’amuse dont le succès est unanime. Elle renoue en 2018 avec une production Disney pour Le Retour de Mary Poppins où elle tient l’un de ses derniers rôles.

Angela Lansbury meurt à 96 ans après une vie jalonnée de succès, du théâtre au cinéma en passant par la télévision. « Une cérémonie privée pour la famille se tiendra à une date qui reste à déterminer », ont ajouté ses proches.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne