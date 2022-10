«Butterfly Vision», une survivante ukrainienne, ni héroïne, ni victime

«Butterfly Vision», film de Maksym Nakonechnyi. © Anastasia Vlasova / Nour Films

Texte par : Sophie Torlotin

Quand le cinéma et un film de fiction éclairent l'actualité... Le film ukrainien « Butterfly Vision » a été tourné entre fin 2020 et début 2021, donc avant l’invasion russe en Ukraine. Ce premier long métrage du cinéaste ukrainien Maksym Nakonechnyi raconte la guerre du Donbass qui oppose l'Ukraine à des séparatistes pro-russes et la Russie depuis 2014. Un conflit proche de celui qui fait rage depuis huit mois. Ce film montre la difficile réparation d'une prisonnière de guerre ukrainienne.