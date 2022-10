Art contemporain: le portrait flambe à la foire 1-54 à Londres

Londres reste la place où le plus de transactions se font dès le premier jour pour la foire d’art contemporain africain 1-54, aussi implantée à New York et Marrakech. La qualité baisse, cependant, dans cette édition dominée par le portrait, un sujet qui permet aux jeunes créateurs de monter très vite en cote.

Une galerie a tout vendu dans les 50 premières minutes, à l’ouverture de l’édition londonienne de la foire 1-54, le 13 octobre. Il s’agit des œuvres insolites de la Franco-Algérienne Isabelle D., des paysages textiles abstraits sous boîte en plexiglas, proposés de 2 800 à 13 500 livres. « Cette artiste travaille sur la couleur des ecchymoses pour faire une analogie, le colonialisme ayant marqué beaucoup de pays, explique Cyril Moumen, patron de Nosco Gallery. Son travail tourne le trauma en quelque chose de beau, avec de la broderie, du tricot, du crochet ».

À l’étage du bâtiment imposant de Somerset House, sur les rives de la Tamise, des prix d’entrée à 1 500 euros permettent d’acquérir des petits formats d’un artiste aussi reconnu comme l’Ivoirien Ernest Dükü, tandis que l’œuvre la plus chère plafonne à 150 000 euros, signée par un moderniste soudanais, le peintre Ibrahim El-Salahi. Des collectionneurs, des dames et messieurs à la fois fortunés et âgés, qui se trouvent parfois dans les conseils d’administration de musées ou de grandes galeries comme Tate, viennent faire des emplettes. L’élite a le geste sûr : les décisions d’achat se font très vite, les cartes de paiement sortent sans hésitation. « L’essentiel des achats à 1-54 porte sur une fourchette de 6 000 à 12 000 euros, ce qui n’est pas si élevé pour le marché de l’art », explique Touria El Glaoui, fondatrice et directrice de la foire, lancée en 2013.

Une installation retient l’attention amusée d’acheteuses londoniennes. Un lit trône dans une pièce, où sont dessinées les silhouettes de dormeurs sur des draps. En surplomb, un mur est couvert de petits formats naïfs et colorés de couples africains au lit. Encore plus bâclés que les « sous-verres » artisanaux de l’avenue William Ponty à Dakar, mais pas vendus au même prix.

Le portrait, gage de succès instantané ?

Outre le fait que la qualité des œuvres a baissé, une bizarrerie du marché se fait flagrante cette année : des artistes considérés comme des maîtres dans leur pays, à l’instar d’Abdoulaye Konaté (Mali) ou de Barthélémy Toguo (Cameroun), sont proposés entre 28 000 et 50 000 euros pour des formats de taille moyenne, alors que des peintres plus jeunes et relativement inconnus, comme la Béninoise Moufouli Bello, vendent de grands formats à 33 000 ou 39 000 euros – pour la plupart des portraits, le filon le plus vendeur. « Cette double vitesse dans les prix s’explique par le fait que les cotes montent très vite, pour toute une génération qui n’a pas connu les mêmes obstacles que ses aînés, souligne Touria El-Glaoui. Les artistes qui viennent de commencer arrivent à amasser avec des portraits des sommes assez considérables, l’offre répondant à la demande ».

Résultat : un tourbillon de portraits fait ressortir, par contraste, toutes les œuvres plus conceptuelles qui restent hors de la veine massive du « Black is beautiful ». Wura-Natasha Ogunji, artiste américaine d’origine nigériane, représentée par la galerie new-yorkaise Fridman, se distingue par exemple avec une sensibilité brodée à fleur de papier, des petits formats qui partent à 11 000 livres.

« Des portraits, il y en a toujours eu, analyse Touria El-Glaoui. Le Ghanéen Amoako Boafo a explosé le marché, notamment dans les ventes aux enchères avec plus d’un million de dollars chez Christie’s, ce qui a accentué la demande pour ce genre d’art. Dans 20 ans, avec le recul, l’époque sera perçue comme un mouvement, celui de l’arrivée des diasporas sur le marché de l’art, avec cette volonté de promouvoir son identité ».

Extraversion post-coloniale du marché de l’art

Parmi les quelques œuvres qui donnent matière à réflexion, cette image de Prince Gyasi, photographe ghanéen : deux jeunes hommes croquent des lingots en forme de tablettes de chocolat. Piqûre de rappel, pour dire que tout l’or du cacao, exporté non transformé, se fait toujours en Europe ? Utopique, cette envie de voir un jour la manne revenir sous la dent des peuples producteurs ? L’œuvre peut aussi se lire comme un commentaire sur l’extraversion des économies africaines, dont les cultures de rente sont destinées à l’Europe. Un travers post-colonial auquel n’échappe pas le marché de l’art.

Koyo Kouoh, fondatrice d’un centre justement nommé Raw Material (« Matière première ») à Dakar et directrice du musée Zeitz-Mocaa d’art contemporain au Cap, estime que « tout ce qu’on voit ces sept dernières années en termes de figuration et de portrait est très limité, très mercantile. Les jeunes artistes sont mis sous pression par leurs galeristes et l’effet Black Lives Matter fait que tout le monde veut se rattraper ». En réaction, cette curatrice travaille à l’ouverture au Cap, en novembre, d’une grande exposition intitulée « When We See Us » pour « contextualiser et discuter de la pratique du portrait, un canon classique de l’art, sur les 100 dernières années en Afrique et dans les diasporas». Un rendez-vous avec 150 artistes qui vaudra le détour, jusqu’en septembre 2023.

