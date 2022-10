Le chanteur haïtien Mikaben victime d'une attaque cardiaque sur une scène parisienne

Le monde de la musique est sous le choc. Le chanteur haïtien Mikaben, Michael Benjamin de son vrai nom, s’est effondré sur la scène, ce samedi 15 octobre au soir, à l’Accor Aréna de Bercy à Paris. Victime d’une attaque cardiaque, il n’a pas pu être ranimé et est décédé à 41 ans.

Ce devait être le concert des retrouvailles. Six ans après leur séparation, les membres de Carimi remontent sur scène pour célébrer les vingt ans du groupe mythique haïtien. Parmi eux, le chanteur Mikaben, jeune quarantenaire et artiste polyvalent.

Première chanson à 15 ans

Né en 1981 à Port-au-Prince, ce fils du chanteur Lionel Benjamin, a écrit sa première chanson à 15 ans. Il s’est révélé au grand public à partir d’un concours de Noël et touche à tout : piano, guitare, basse et tambours. Appelé Mika, puis Mikaben, il a fondé le groupe Krézi Mizik et a participé à des succès de Carimi avec « Buzz » ou « Baby » en 2009 et « I miss you » en 2013.

Salle comble

L’Accor Arena de Bercy était comble ce samedi soir, une première pour un groupe haïtien à Paris, mais le concert tourne au drame. Alors qu’il venait d’interpréter son tube « Ou Pati », Mikaben fait un malaise et décède d’un arrêt cardiaque. Dans son dernier tweet le jour même, il rend encore hommage aux trois stars de Carimi en leur remerciant d’avoir ouvert la voie pour les autres.

