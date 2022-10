«EO», chez Jerzy Skolimoswski, l’homme n’est plus le centre du monde

Il en a marre de la narration linéaire, du jeu des comédiens, de poser l’homme au centre de ses films, alors le mythique réalisateur polonais Jerzy Skolimowski a réalisé « EO », un regard sur notre monde en crise à travers les yeux, les oreilles et les états d’âme d’un âne. Une œuvre plein de poésie, de rage et de révolution. Une nouvelle et bouleversante forme de cinéma en devenir.

À 84 ans, Jerzy Skolimowski nous amène sur une autre planète. Né en 1938 à Lodz, cette grande figure du nouveau cinéma polonais vient de très loin. Fils d’un résistant polonais mort au camp de concentration de Flossenbürg, Jerzy aidera sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale à cacher des tracts sous son lit… Après la guerre, sa mère travaille comme attachée culturelle à Prague où Jerzy sera un camarade de classe de Vaclav Havel.

Son nouveau film EO, distingué par le prix du Jury au dernier Festival de Cannes, démarre comme une histoire d’amour entre Kasandra et son âne. Mais à la fin de la séance surgit l’amour pour un cinéma capable de nous donner accès à un autre monde, à un monde moins anthropocentrique – à travers des images nouvelles et des hors cadres surprenants, des bruits inattendus et des sans voix subitement audibles, sans oublier les soubresauts de l’âme d’un âne aussi tangibles que le bleu du ciel.

Une odyssée cinématographique

Quand l’histoire d’EO commence, nous gardons encore l'illusion de regarder un film sur un âne. Kasandra, équilibriste dans un petit cirque animalier, aime Hi-Han plus que tout. Leur numéro artistique plein d’osmose est l'un des points forts du Cirque Orion. Et même en dehors du spectacle, femme et âne semblent vivre ensemble avec une compréhension totale qui, naturellement, ne passe pas par les mots. Puis surgissent des manifestants considérant l’existence de cirques animaliers comme une maltraitance des animaux. Une nouvelle loi interdisant les spectacles d’animaux signifie la fermeture du cirque. Les « biens vivants » sont confisqués, Hi-Han est envoyé dans un haras loin de Kasandra. C’est le début d’une Odyssée, aussi bien pour l’âne que pour nous.

Car, précisément, à ce moment du départ forcé, un constat énorme s’impose à nous : la caméra ne se concentre plus sur les larmes de Kasandra, mais bascule sur la douleur de l’âne. Et un scintillement rouge vif et des lasers verts bousillent notre vision habituelle. Ce détournement visuel nous fait entrer en territoire inconnu.

« EO » (« Hi-Han ») ou quand l’homme n’est plus le centre du monde… Un film de Jerzy Skolimowski. © Aneta Gebska i Filip Gebski

Le gros plan qui nous plonge dans les yeux du baudet pousse notre regard à franchir la porte vers un autre univers, plus conditionné par les préoccupations humaines. Pendant une heure et demie, entre des fermes et des haras, entre des routes et des ruisseaux, entre des forêts et des montagnes, entre la Pologne et l’Italie, nous vivons sur grand écran les expériences et les perceptions de l’âne. Au rythme des pas d’un âne, nous pénétrons dans un Nouveau Monde, parfois accompagné d’une musique grandiose, de Beethoven à Pawel Mykietyn, souvent en écoutant simplement le concert de la nature.

Tout doit changer

L’âne EO n’est pas seulement l’acteur principal du film, c’est sa vision qui prime sur tout le reste. D’une certaine façon, Jerzy Skolimowski accepte le poste d’assistant d’un âne devenu réalisateur. Son ressenti impulse les directions et les réactions de la caméra et du microphone, le choix des cadres, des mouvements et des couleurs des images. À nous, spectateurs, Skolimowski attribue une nouvelle place. Tout doit changer, nos certitudes visuelles, nos filtres auditifs, notre perspective, nos priorités.

Les âneries ne se trouvent pas chez les animaux, mais côté hommes et femmes. Tout au long du film, EO découvre les bêtises et les hypocrisies de l’homme : des hooligans prêts à tabasser les autres après un match perdu ; le prêche du prêtre après une relation incestueuse avec sa mère ; les uns protégeant coûte que coûte la vie animale, et les autres, consommateurs de produits d’abattoirs immondes et de salami d’âne…

Avec EO, Jerzy Skolimowski s’inscrit dans une forme de cinéma anti-anthropocentrique en confiant les reines de son long métrage à un âne et en suscitant l’interaction avec d’autres espèces. Dans EO, la ruse du renard croise le regard du hibou ; l’âne qui brait croise le cheval qui hennit, le renard qui glapit, le loup qui hurle ou le porc qui grogne. Et le tâtonnement des museaux remplace les baisers. Résultat : quand l’âne a faim, nous nous montrons aussi excités que lui devant un collier de carottes. Sinon, nous nous contentons d’un plan sur une botte de foin au lieu de la scène habituelle du diner au restaurant.

Créer des espaces de liberté

Et quand EO s’échappe encore une fois de la méchanceté des hommes, nous le voyons suivre les méandres d’un simple ruisseau. L’immersion dans la nature et l’interprétation cinématographique de la vie des animaux, des fleurs ou des arbres créent des espaces de liberté pour des innovations formelles. Dans le format presque carré choisi pour le film apparaissent alors des images renversées, déformées, aliénées, tournées en rond pour refléter le monde autrement. Skolimowski s’incline devant l’esthétique incroyable d’une colonie de chauves-souris volant dans l’orange dorée d’un tunnel. Avec lui, on ne voit plus les pales d’une éolienne qui tournent, mais le souffle du vent qui fait tournoyer l’image. Le cinéaste partage avec nous le vert impressionniste d’une forêt et le regard non biaisé sur des enfants heureux autrefois appelés handicapés.

