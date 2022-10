La revue «Esprit»: 90 ans de réflexion

Attachée à un héritage intellectuel et soucieuse, au fil du temps, de réinventer ce legs, la prestigieuse revue Esprit, créée en 1932 par une équipe d’intellectuels autour du philosophe Emmanuel Mounier, maintient le cap fixé dès son origine. Il est parfaitement résumé aujourd’hui par son slogan inscrit sur sa couverture rouge : « Comprendre le monde qui vient ». Cet anniversaire est célébré, jeudi 20 octobre, à la Maison de la poésie, à Paris.

Publicité Lire la suite

Havre de paix dans une société blessée par l’immédiateté et le buzz, Esprit publie chaque mois, vaille que vaille, un dossier sur notre époque autour duquel s’articule une série d’articles dédiés à la politique française et internationale et à la culture. Il en est ainsi depuis sa naissance. Sa naissance ? Elle fut marquée par la pensée de son fondateur, Emmanuel Mounier, connu pour son « personnalisme communautaire », une pensée de la personne dans sa complexité et ses relations avec autrui, par opposition à l’individu mu par ses intérêts et ses calculs.

À l’époque, les années 1930, il s’agissait pour lui de définir une troisième voie entre la société bourgeoise, satisfaite d’elle-même, et les idéologies totalitaires, le fascisme et le communisme. Une voie à la fois catholique et laïque, individuelle et collective, ancrée dans la réflexion et l’action. Ce combat marqua les articles de Mounier (mort subitement en 1950) et de son équipe.

Notables et tranchantes furent en outre leurs prises de position sans ambages contre la guerre d’Espagne en 1936, les accords de Munich en 1938, l’accession au pouvoir de Hitler et le cortège d’horreurs qui s’en est suivi. Après-guerre (la revue fut interdite en 1941), fort de l’esprit de la résistance, la revue Esprit s’est engagée dans les luttes sociales, proche parfois des communistes, alors que la France se reconstruisait, avant de tourner une autre page en se plaçant à la pointe du combat contre le totalitarisme, qu’il soit soviétique ou chinois. Non sans une certaine curiosité, voire de la sympathie pour ce qui se passait à La Havane. Dans son numéro d’avril 1961, Jean-Marie Domenach ne s’inquiétait-il pas, en effet, de l’avenir de la révolution de Fidel Castro ? « Si elle bascule dans la terreur, dans le totalitarisme, si elle devient le bastion avancé d’un des blocs, elle aura non seulement renié ses sources, mais gâché aussi un espoir commun à tous ceux qui cherchent la voie d’un socialisme humain », écrivait le directeur de l’époque.

L'engagement en faveur des indépendances africaines

Fait notable, ouverte sur le monde, la revue Esprit s’engagea très tôt en faveur des indépendances africaines. Elle s’est intéressée d’emblée à ce cycle historique. Pour preuve : dans les pages du numéro mentionné plus haut, à la rubrique « À plusieurs voix » (qui existe toujours aujourd’hui), nous pouvons lire à la fois une condamnation de l’assassinat de Patrice Lumumba, au Congo. « J’éprouve le sentiment rare pour moi, de la colère », écrivait Guy de Bosschère, ou bien encore l’indignation après le meurtre d’un avocat français favorable à l’indépendance de l’Algérie, ou enfin, un article sur une visite à Paris du chef de l’État tunisien Habib Bourguiba.

Le soutien à ce que l’on appelait alors le tiers-monde est un signe particulier de la revue Esprit. On l’a compris. Dans ce havre de paix qu’offre donc la lecture de la revue, la réflexion n’exclut pas le combat des idées. Il fut vif dans les années 1960 et 1970.

Observatrice privilégiée des « Trente Glorieuses », des mutations de la société française, Esprit s’est rapidement interrogée sur la crise de la démocratie, après la fin de la guerre froide, puis au détour des XXe et XXIe siècle, le « personnalisme » a pris la forme d’une profonde réflexion sur le fait religieux, le terrorisme et la guerre. Avec une question : et l’individu dans tout cela ? De plain-pied dans son époque, Esprit a su négocier le virage du numérique au cours des années 2000 en créant un site électronique qui permet aujourd’hui au lecteur un accès aisé aux archives de cette caverne d’Ali Baba des idées.

Tout esprit curieux aurait tort de se priver d’une telle opportunité. Tout comme il aurait tort de ne pas écouter les podcasts qui lui permettent désormais une immersion sonore dans ce vaste fonds. L’écrivain, professeur, spécialiste du romantisme allemand, Albert Béguin, le deuxième directeur de la revue, affirmait déjà dans les années 1950 que « Mounier lui-même, s’il eût vécu, se fût trouvé une fois encore devant ce même impératif en partie double : ne pas renier ses croyances et ses positions fondamentales, et rester ouvert à ce que l’histoire vivante offre toujours d’imprévisible ».

Que dirait-il en ce début de siècle ? Aujourd’hui, l’heure est à la guerre en Ukraine, à l’anthropocène, au dérèglement climatique. La sobriété est un des mots clés pour comprendre l’époque. Signe des temps, Anne-Lorraine Bujon, directrice de la revue et Anne Dujin, sa rédactrice en chef férue de poésie, qui pilotent avec brio la revue, ont annoncé dans le numéro 489, de septembre 2022, la réduction de 32 pages du numéro imprimé. Moins de papiers donc, mais, plus que jamais, une formidable richesse intellectuelle. L’aventure continue. Tant mieux.

► À noter la parution d’un livre consacré à cet anniversaire : Esprit, une revue dans l’histoire. 1932-2022.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne