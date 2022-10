Art contemporain: Paris+, le calme avant la tempête?

C’est le rendez-vous incontournable de l’art contemporain, avec des collectionneurs et des galeries venus de tous les continents. 156 galeries représentent le top du top de la scène internationale réunie au Grand Palais Ephémère de Paris. Créé en 1974, cet événement mondial très couru ne s’appelle plus Fiac, mais Paris+ par Art Basel, suite à une compétition sans merci gagnée par la foire suisse. Après une journée réservée aux clients VIP, les portes s’ouvrent du 20 au 23 octobre au grand public.

La paix est à quel prix ? À Paris+, la galerie new-yorkaise Gladstone a hissé le drapeau blanc. Dépossédé de ses couleurs bleu et rouge, composé de feuilles de plastique thermosoudées, le drapeau américain apparaît plus paisible. Une œuvre de presque trois mètres de large, réalisée en 2022 par l’artiste afro-américain Arthur Jafa, icône de la génération Black Lives Matter. Accroché au mur, New White Flag cherche calmement et confiant son acheteur. Le tarif ? « Désolé, on ne donne pas de prix à la presse. »

Une phrase standard souvent entendue lors de ce mercredi réservé aux clients privilégiés, mais où les acheteurs se pressaient en nombre tellement impressionnant sur les stands que le label « VIP », si important pour l’estime de soi des collectionneurs, risquait de perdre un peu de sa valeur. Après le handicap du Brexit pour Londres, Paris s’est imposé comme le centre de gravité du marché de l’art européen, mais la mainmise d’Art Basel sur la foire parisienne pose la question des rapports de force entre les global player et les galeries plus ancrées localement. Pour l’instant, Paris+ a gardé les apparences, rien n’a vraiment changé, mais l’ambiance ressemble fortement à une tempête à venir lors de la prochaine édition en 2023 lorsque les véritables changements seront mis en œuvre.

À peine créées, les œuvres sont déjà vendues

Chez Gagosian, la plus grande parmi les « mégagaleries » de la foire, la discussion autour du prix de l’œuvre hypnotique de Titus Kaphar a été vite terminée : « déjà vendue ». Le peintre, sculpteur et cinéaste américain de 46 ans raconte et retourne l’histoire de l’art des États-Unis d’un point de vue afro-américain. Cette fois, à l’aide de goudron, il détourne un portrait qui appartenait à Thomas Jefferson. Car, il se trouve que ce président américain réputé d’être très libéral était en réalité propriétaire d’esclaves…

Chez Kamel Mennour, l’artiste franco-algérienne Zineb Sedira, qui vit et travaille au Royaume-Uni, propose une fascinante tapisserie, une scène orientale peuplée de femmes et de flous. Dreams Have No Titles est un travail dédié à ses parents et aux luttes pour les libertés et l’émancipation des femmes. Il fait partie de son exposition multidisciplinaire présentée à la Biennale d’art de Venise. Et il s’agit encore une fois d’une pièce créée en 2022. C’est un des marqueurs de Paris+, beaucoup d’œuvres exposées ont trouvé en un temps record le chemin de l’atelier au Grand Palais Éphémère. Signe extérieur d’un marché de l’art qui regorge de l’argent et semble avide de nouveauté.

La galerie parisienne de Chantal Crousel affiche son engagement à travers une peinture à l’huile sur papier journal et une toile de lin. Le terrain de jeu de l’artiste thaïlandais Rirkrit Tiravanija, né à Buenos Aires, est la globalisation du monde et un travail basé sur la réciprocité, la convivialité et l’hospitalité. Avec Can We Grow A Rainbow (2022), l’artiste promet aux acheteurs de donner 25 pour cent de l’argent gagné à cinq associations pour réfugiés.

Cela Paul, artiste née en 1959 en Inde et installée depuis ses études au Royaume-Uni, a cette fois mis en œuvre son trait fragile, vibrant d’émotions pour un Autoportrait en Juin-Juillet 2022, dégageant une sensibilité extraordinaire. L’ancienne muse de Lucian Freud n’a rien perdu de son aura artistique.

Quelle personne regardons-nous réellement ?

Que dire des œuvres peintes en 2022 par Kudzanai-Violet Hwami ? Également exposées au stand de la galerie italienne de Victoria Miro, les peintures monumentales de la peintre de 28 ans perturbent notre regard. Née au Zimbabwe, elle a grandi en Afrique du Sud et vit aujourd’hui au Royaume-Uni. Le cœur de son travail tourne autour les questions de l’identité, de la diaspora, mais aussi du mouvement queer. L’utilisation du collage lui permet d’assembler des éléments très divers et variés pour en créer de nouvelles significations. Dans sa peinture, elle intègre aussi bien des photos de famille retournées que des images pornographiques ou exprime l’ambiguïté du genre en montrant un corps nu très masculin, mais où le sexe est effacé. Pour nous renvoyer la question de savoir quelle personne nous regardons réellement.

Pour une foire revendiquant comme atout principal de sa force son réseau sur quatre continents, la présence africaine reste minimaliste, avec seulement deux galeries venues du continent africain. Est-ce pour combler ce vide que Paris+ organise le 22 octobre une conversation consacrée au thème « Panafricanisme et esthétiques contemporaines » ? Avec 165 galeries de 30 pays, Paris+ représente cinq pays de plus, mais aussi cinq galeries de moins que la dernière édition de la Fiac en 2021, organisée en pleine période de Covid. Et plein d’autres galeries présentent désormais les artistes africains ou afro-descendants, à commencer par Mariane Ibrahim, galeriste réputée de Chicago, ou André Magnin, le précurseur sur le marché de l’art contemporain africain, sans oublier Nathalie Obadia, galeriste parisienne fière des œuvres de l’Afro-Américaine Mickalene Thomas.

Les sculptures cassées, rafistolées...

Après avoir fait son entrée en 2019 en tant que première galerie d’Afrique sub-saharienne à la Fiac, Cécile Fakhoury a gardé sa place. La galeriste, à la fois installée à Abidjan, Dakar et Paris, voit sa sélection sous le signe de la continuité et présente une série de peintures de Roméo Mivekannin. L’artiste béninois très en vogue se fait un plaisir à réécrire avec ses œuvres monumentales l’histoire de l’art occidental en imposant sa tête là où il n’est pas invité. « Nous avons postulé à Paris+ avec cette proposition de Roméo Mivekannin, confie Cécile Fakhoury. Il a travaillé en 2020 spécialement pour ce stand et cet événement. »

Selma Feriani, galeriste tunisienne, a également un pied sur le continent européen, à Londres. Depuis 2017, elle est la première Tunisienne à avoir percé sur la Fiac, et aujourd’hui à Paris+. Chez elle, on retrouve la même dynamique, avec beaucoup de ventes et des œuvres créées en 2022. Comme ce travail de l’artiste Nidhal Chamekh représentant avec de la poudre de graphite sur papier une sculpture antique, un plâtre : « En visitant l’Égyptothèque dans une université à Rome où j’ai passé un an à la villa Médicis, j’ai été hyper intrigué par les sculptures cassées, rafistolées… par le côté "désacralisé" des sculptures antiques. » Ou les deux pelles sous forme de deux langues, créées par l’artiste marocain M’Barek Bouhchichi : « Il parle ici de la violence raciale, analyse Selma Feriani. Il y a des inscriptions de poèmes berbères sur chacune des pelles. Un poète blanc et un poète noir qui dénoncent cette violence raciale en Afrique du Nord. »

La responsabilité écologique de Paris+ par Art Basel

Plutôt modeste pour un leader dans son domaine s’affiche le projet écologique de Paris+. À la pointe de la vente et du marketing, Paris+ par Art Basel n’a visiblement nullement l’intention de révolutionner la conscience écologique des collectionneurs et spéculateurs venus du monde entier pour dépenser des millions d’euros et des milliers de tonnes de carbone pour des œuvres d’art. Or c’est justement l’hypermobilité des visiteurs, galeristes et exposants venant du monde entier qui génèrent en général plus de 74% de la pollution carbone des foires d’art, selon une étude publiée en décembre 2021 dans le rapport du Shift Project, Décarbonons la culture.

Quelle est l’ambition de Paris+ dans le domaine écologique concernant le bilan carbone, le public, les exposants, les œuvres ? « Nous respectons les Accords de Paris qui prévoient de réduire les émissions de 55 % d'ici à 2030 [par rapport au niveau de 1990, NDLR], explique Clément Delépin, le directeur de Paris+ par Art Basel. Sur l’ensemble des salons, les matériaux sont essentiellement recyclables, à 84 %, les cimaises et le système d’éclairage sont réutilisés. Nous sommes passés au tout LED. Sur le bilan carbone de la foire, il y a une analyse permanente et approfondie qui est en place sur la manière dont on peut réduire le bilan énergétique de la foire. Après, ce qui serait intéressant pour nous, cela serait surtout à réussir à développer ou mettre en place des possibilités pour nos clients, parce que le transport est évidemment un poste extrêmement énergivore. Nous avons déjà convaincu les traiteurs de ne plus utiliser de vaisselle jetable. Il y a tout un tas de mesures, mais, effectivement, la première étape dans la résolution d’un problème, c’est de reconnaître qu’il y a un problème. Le groupe s’analyse en permanence et tend vers la réduction. »

En avril dernier, Art Paris avait revendiqué au Grand Palais Ephémère la première démarche d’éco-conception dans le secteur de l’art. Aujourd’hui, pour se montrer responsables face aux défis de la crise écologique, les organisateurs de Paris+ devraient s’engager publiquement à une analyse du cycle de vie (ACV), à une publication de leur bilan carbone et à la mise en valeur d’artistes et d’œuvres relevant le défi de la crise écologique.

