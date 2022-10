Danse: l'ex-étoile José Martinez nommé à la tête du Ballet de l'Opéra de Paris

À l'Opéra de Paris, l'un de ses anciens danseurs étoiles, l'Espagnol José Martinez, a été nommé ce vendredi 28 octobre directeur de la danse. Il prend la tête du ballet quatre mois après la démission surprise d'Aurélie Dupont.

Il saura « assurer la stabilité, le rayonnement et l'excellence du ballet de l'Opéra national de Paris ». C’est ce qu’a indiqué dans un communiqué le directeur de l'institution, Alexander Neef. Après Aurélie Dupont, c'est de nouveau un pur produit de la maison qui est nommé à la tête de la compagnie de 154 danseurs.

Mais contrairement à l'ancienne danseuse étoile qui n'avait, à sa nomination, aucune expérience dans la direction, l'Espagnol de 53 ans a été pendant huit ans directeur de la Compagnie nationale de danse d'Espagne. Le choix du mot « stabilité » ne semble pas anodin, après les turbulences traversées par le Ballet de l'Opéra ces huit dernières années depuis le départ de Brigitte Lefèvre, qui était restée à sa tête de 1995 à 2014. Son successeur, le chorégraphe Benjamin Millepied, a claqué la porte juste un an plus tard, pour se consacrer pleinement à sa carrière artistique.

Aurélie Dupont, l'étoile la plus connue de sa génération, lui a succédé. Mais cette star du ballet fera face au début de son mandat à un sondage interne explosif des danseurs, mettant en cause son manque de dialogue. José Martinez a affirmé, dans le communiqué vendredi, vouloir défendre « un projet qui maintiendra la compagnie au sommet de son art et en fera un ballet exemplaire dans ses engagements artistiques, humains et sociétaux ».

Une carrière de danseur à l’Opéra de Paris

« J'y travaillerai en recherchant la meilleure cohésion entre toutes les forces vives de la maison et en obtenant l'adhésion des danseurs et des équipes de l'Opéra de Paris », a-t-il ajouté. Si en Espagne, la compagnie compte une cinquantaine de danseurs, il va devoir gérer 154 danseurs à l'Opéra.

Danseur noble par excellence, élancé, avec une technique raffinée et une incarnation élégante des rôles de princes, José Martinez était l'un des danseurs de l'Opéra parmi les plus primés. Né à Carthagène en Espagne en 1969, il est formé dans son pays au départ avant d'intégrer l'École de danse de l'Opéra de Paris en 1987.

Un an plus tard, il rejoint le Ballet de l'Opéra à 19 ans et monte en grade jusqu'à obtenir le titre suprême d'étoile le 31 mai 1997. Traditionnellement, le directeur de l'Opéra choisit lui-même le directeur de la danse, mais Alexander Neef a préféré cette fois-ci s'appuyer sur un comité de sélection, présidé par Bernard Stirn, président honoraire du Conseil d'administration de l'Opéra et composé des chorégraphes Carolyn Carlson, Angelin Preljocaj et l'ex-danseur de l'Opéra, Charles Jude. Il y avait 23 candidates et candidats pour ce poste.

( Avec AFP)

