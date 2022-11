«Salman Rushdie est dans l’écriture et la création permanente»

Entretien

Victime d'une agression brutale, Salman Rushdie publie ce 2 novembre 2022 " Langages de vérité", un nouveau recueil d'essais comportant préfaces, discours, articles et écrits divers, avec pour thèmes littérature, liberté de création et menaces qui pèsent sur nos vies dans la cité.

À l'occasion de la sortie de Langages de vérité, un recueil d'essais de Salman Rushdie, entretien avec son traducteur attitré, Gérard Meudal.

Langages de vérité qui paraît ces jours-ci est un recueil d’essais sous la plume de l’écrivain britannique Salman Rushdie. La quarantaine de textes réunis dans ce volume, rédigés avant la brutale agression dont l’auteur a été victime en août dernier, proposent une réflexion passionnante sur notre monde à travers des analyses riches en intuitions et éclairages sur la littérature, la politique et les heurs et malheurs de notre temps.

RFI : Comment va Salman Rushdie ? Que pouvez-vous nous dire sur son état de santé physique et psychologique ?

Gérard Meudal : En tant que traducteur de Salman Rushdie, j’ai correspondu assez régulièrement avec lui pour essentiellement des questions de langue et de vocabulaire. Quand j’ai appris qu’il a été victime de cet horrible attentat, je lui ai évidemment écrit tout de suite, mais je ne suis pas du tout sûr qu’il soit en mesure de me répondre ou peut-être même de lire mes courriers. Je n’ai donc pas d’informations directes ni sur son état physique, encore moins sur son état psychologique. Je sais à peu près ce que tout le monde sait, c’est-à-dire ce que la presse a annoncé. J’ai vu l’interview récente de son agent Andrew Wylie à El Pais annonçant qu’il aurait perdu la vue d’un œil et qu’il serait handicapé d’une main, car les nerfs de son bras ont été sectionnés.

Perte de vue, nerfs de bras sectionnés… Ce sont des séquelles graves. Il est raisonnable de se demander si Rushdie pourra encore écrire ?

C’est bien la question qu’on se pose effectivement. La presse a parlé de ces deux handicaps, qui sont déjà énormes. Il faut se rappeler qu’il a reçu un très grand nombre de blessures par ailleurs et qui ne sont vraisemblablement pas sans conséquence non plus. N’oublions pas que c’est un homme âgé de 75 ans. Il est effectivement à craindre que son état physique soit très affecté par cet attentat.

A la suite de l’attentat contre Rushdie lors de sa conférence à New York, la presse avait fait état d’un relâchement de la surveillance sécuritaire au cours des dernières années. Vous qui avez souvent rencontré l’écrivain, aviez-vous constaté ce relâchement ?

Je ne sais pas si « relâchement » est le terme qui convient. Il faut savoir que Salman Rushdie a évidemment très mal vécu cette période de vie clandestine à laquelle la fatwa l’a condamné. Il considérait comme une grande victoire de retrouver une vie normale, aussi normale que possible. Je pense que c’est une des raisons de son installation aux États-Unis où il croyait être plus facilement oublié, ou plus à l’abri. La surveillance policière lui a été imposée. Il la supportait assez mal. Il savait que c’était un mal nécessaire. Quand, par exemple, il venait en France, il y avait toujours une protection, devenue discrète au fur et à mesure. Une des dernières fois où il est venu à Paris, je me souviens d’avoir déjeuné avec lui dans un restaurant qui était juste en face des anciens locaux d’Actes Sud, son éditeur. Dans la cour de l’immeuble abritant la maison d’édition, une voiture stationnait, moteur en marche et chauffeur prêt à exfiltrer rapidement l’écrivain en cas de problème. La surveillance sécuritaire n’était pas ostensible, mais elle était toujours là.

Avec Rushdie, parliez-vous de la fatwa ?

Nous parlions de tout, sauf de cela. On faisait comme si ça n’existait pas. Il faut savoir que cet homme qui aurait pu être psychologiquement écrasé par sa condamnation à mort, a continué à écrire dans la même veine qu’auparavant, avec la même liberté de création, avec la même inventivité, alors que les circonstances de la vie auraient pu le réduire au silence. Il aurait pu également se mettre à écrire des livres en se présentant comme une victime. Il n’a rien fait de tout ça. Il a continué à écrire aussi normalement qu’il le pouvait. Il a expliqué d’ailleurs que sa première grande victoire après la fatwa était d’avoir écrit Luka ou le feu de la vie, le livre qu’il a écrit pour son fils Milan dans cette veine fantastique qui caractérise l’œuvre de Rushdie.

Avec le temps, on a fini par penser que la menace était oubliée. Sans avoir tout à fait levé la fatwa, les autorités iraniennes avaient fait savoir, de manière assez précise, qu’appeler les musulmans à exécuter la condamnation n’était pas leur objectif prioritaire. Mais évidemment, le temps joue contre l’écrivain, puisqu’on est toujours à la merci dans ces cas-là de fanatiques, qui prennent la condamnation au pied de la lettre. C’est ce qu’a fait, par exemple, l’agresseur de Chautuqua, à New York, qui n’était même pas né au moment où l’ayatollah Khomeini a lancé la fatwa.

Le recueil d’essais qui paraît ce 2 novembre en France est le neuvième livre de Rushdie que vous traduisez. Est-il plus difficile de traduire Rushdie comparé aux autres auteurs que vous avez traduits ?

Cela fait une quinzaine d’années que je traduis Salman Rushdie. J’ai commencé par son roman L’Enchanteresse de Florence, paru en France en 2008. Quand j’ai commencé à traduire Rushdie, j’étais très impressionné, surtout par la carrure du personnage. C’est quand même une responsabilité énorme de traduire cet homme qui s’est imposé comme la conscience du monde. Est-ce que c’est facile ou difficile de le traduire ? Je ne sais pas. Toujours est-il que c’est l’auteur que j’ai le plus traduit.

Notre compagnonnage remonte, en fait, aux années 1980 quand je l’ai interviewé – j’étais alors journaliste – à l’occasion de la parution en français de son roman Les Enfants de minuit qui l’a fait connaître. Ce long compagnonnage fait qu’une familiarité a fini par se créer et je me sens aujourd’hui à l’aise dans son univers. Je ne dirais pas toutefois que Rushdie est facile à traduire. C’est quelqu’un qui joue beaucoup avec le langage. Ses livres sont bourrés de références. Il est compliqué à traduire, mais ce travail de traduction est devenu une activité très importante pour moi et à laquelle je prends beaucoup de plaisir.

Pouvez-vous nous dire deux mots sur l’organisation de ce nouvel essai de Rushdie Langages de vérité et les sujets qui y sont abordés ?

Rushdie a déjà publié deux volumes d’essais, Patries imaginaires en 1991 et Franchir la ligne en 2003. Langages de vérité est son troisième recueil d’essais réunissant ses articles et discours qui couvrent la période 2003 à 2020. Comme les deux précédents volumes, cette nouvelle collection se caractérise par sa très grande variété de tons et d’entrées. Certains des articles ont été écrits pour des journaux et des magazines de la presse anglo-saxonne, d’autres sont plus autobiographiques, comme le dernier article du volume consacré au Covid-19 que l’écrivain a contractée tout au début de la pandémie.

Le volume compte aussi des textes d’admiration pour les auteurs qu’il aime [Joyce, Beckett, Cervantès, entre autres, NDLR] ainsi que pour des peintres et artistes contemporains [Amrita Sher-Gil, Bhupen Kharkar, Francesco Clemente, Sebastiao Salgado, etc., NDLR]. Quand Rushdie parle d’un auteur, il le fait avec une grande pénétration, comme on le voit dans son article sur Beckett, qui est sans doute une des analyses les plus saisissantes que j’ai lues depuis longtemps sur l’auteur d’En attendant Godot. Souvent, les essais sont aussi l’occasion pour Rushdie de revenir sur ses propres rapports à l’écriture ou sur sa venue à l’écriture, comme il le fait magnifiquement dans le texte qu’il a écrit sur sa rencontre avec l’écrivaine féministe américaine Eudora Welty, intitulé « Les débuts d’un autre écrivain ». En quelque sorte, ces textes sont aussi des autoportraits et ça, c’est très touchant.

Que signifie pour vous le titre du volume : Langages de vérité ?

« Langages », « vérités » sont des thèmes qu’on retrouve d’un livre à l’autre de Rushdie. Le romancier se demande ce que veulent dire les mots, que ce soit en politique, en économie ou dans d’autres domaines, alors que le langage est souvent biaisé. Sous la plume du romancier, le « langage de vérité », c’est peut-être justement synonyme de la fiction. L'auteur nous rappelle que les œuvres de fiction disent des choses qui ne sont peut-être pas objectivement vraies, mais elles permettent d’approcher les vérités plus sûrement que tous les soi-disant « langages de vérité ». Rushdie est persuadé que la fiction est le meilleur outil dont nous disposons pour essayer de comprendre le monde, alors que nous, ses lecteurs, nous avons tendance à ne pas prendre la fiction au sérieux.

Pour beaucoup d’entre nous, les romans ne sont rien d’autre que des histoires inventées, des fables, bons pour les enfants. S’intéresser à la vérité, à la réalité, c’est être adulte. Nous ne prenons pas la fiction au sérieux, encore moins le réalisme magique qui caractérise les récits de Rushdie, alors qu’il suffit de les avoir lus pour constater que derrière leurs exagérations, leurs aspects fantastiques, l’œuvre rushdienne est en prise directe avec la réalité la plus contemporaine, la plus authentique, si j’ose dire. L’essai qu’il a consacré à Hans Christian Andersen dans Langages de vérité ne dit pas autre chose. Si, pour nous, Andersen est un auteur pour enfants, pour Rushdie l’auteur de Souliers rouges ou La Petite Sirène est un immense écrivain et le fait qu’il puisse être lu par de jeunes lecteurs n’enlève rien aux qualités humaines de son oeuvre.

Vous traduisez en ce moment le dernier roman de Rushdie, dont il avait parlé quelques jours avant son agression en août dernier, à New York. Que raconte ce nouveau roman ?

C’est un livre tout à fait passionnant, qui a pour titre : Victory City. L’intrigue se déroule exclusivement en Inde, ce qui est très nouveau depuis son premier roman, Les Enfants de minuit. C’est une sorte de retour aux sources pour Rushdie, qui voulait peut-être boucler la boucle. Le roman s’inspire d’Océan des rivières de contes par le conteur indien du XIe siècle, Somadeva, un livre que l'auteur tient en haute estime. Victory city, c’est l’histoire de la grandeur et de la décadence d’un ancien empire dont le narrateur retrouve les traces dans une chronique.

C’est le procédé classique, avec pour point de départ, la découverte d’un manuscrit ancien, dans lequel le narrateur déclare puiser son histoire. À travers cette fable des temps anciens, Rushdie parle en fait des temps contemporains, comme à l’accoutumée. L’idée de ce roman est née, Rushdie l’a raconté dans Langages de vérité, pendant le confinement en visionnant ses films préférés, en particulier les films de la Nouvelle Vague française. Cela donne un mélange inédit de l’antique et du moderne. C’est un livre important, car Rushdie est ici dans la grande maturité de son écriture.

Les critiques littéraires conviennent que Salman Rushdie est l’auteur d’une œuvre exceptionnelle, riche d’une dizaine de romans, de recueils de nouvelles, d’essais, de livres pour la jeunesse. Son nom est souvent cité pour le prix Nobel de littérature, mais la reconnaissance suprême lui a échappé jusqu’ici. Compte tenu du rayonnement de Salman Rushdie, il est difficile de croire qu’il s’agisse d’un oubli. Est-ce une absence d’audace de la part des jurés Nobel ?

Non, ce n’est pas un oubli. Je me souviens qu’au moment de la fatwa déjà, en 1989, l’Académie suédoise était secouée par une violente dissension, avec une partie des jurés se prononçant en faveur de Rushdie, alors que les autres s’interrogeaient sur la pertinence d’attribuer le prix pour des raisons extra-littéraires. La dispute fut si violente que la moitié de l’Académie démissionna. Littérairement parlant, Rushdie mérite le prix amplement, à la fois pour son œuvre, mais aussi pour son travail de pionnier en littérature postcoloniale. Depuis le succès qu’a connu son roman Les Enfants de minuit, il s’est imposé comme le chef de file de ce grand mouvement qu’on a appelé « The Empire writes back » (« L’empire contre-attaque, plume en main »).

Pour les anciens colonisés de l’Empire britannique de l’Asie et de l’Afrique, il a ouvert la voie pour la réappropriation de la langue anglaise, ce qui a conduit au renouvellement du corpus de la littérature anglo-saxonne. Rushdie est devenu, à son corps défendant, le père fondateur de ces extraordinaires littératures qui ne cessent de fleurir depuis maintenant des dizaines d’années. C’est une contribution majeure : c’est ce qui explique que cette année, à la suite de l’attentat dont il a été victime, de grandes voix se sont fait entendre, en France comme ailleurs, réclamant que le prix Nobel lui soit enfin accordé. Mais, manifestement, l’Académie suédoise qui est très fière de ses prérogatives, n’a pas envie de se faire dicter la loi par des influenceurs, quelle que soit la pertinence de leurs arguments. En fait, plus on fait de lobbying en faveur d’un écrivain, moins il a de chances d’être couronné.

En parlant de son roman Victory City que vous êtes en train de traduire, vous disiez que Rushdie est aujourd’hui au sommet de son art. Croyez-vous qu’il veuille un jour arrêter d’écrire parce qu’il aurait tout dit ?

Non, je ne pense pas qu’il en soit capable. Il est dans l’écriture et dans la création permanente. Il ne pourrait pas s’arrêter d’écrire, sauf si malheureusement son état physique le lui interdit.

Langages de vérité : essais 2003-2020, par Salman Rushdie. Traduit de l’anglais par Gérard Meudal. Éditions Actes Sud, 393 pages, 25 euros.

