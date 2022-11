France: le prix Goncourt 2022 attribué à Brigitte Giraud pour son livre «Vivre vite»

C'est le prix littéraire le plus attendu de la saison. Le prix Goncourt 2022 a été attribué à Brigitte Giraud pour son livre Vivre vite. La sélection avait été resserrée à quatre auteurs.

Le rituel est le même depuis plus d'un siècle : un déjeuner au restaurant Drouant à Paris, pour décider qui a écrit le meilleur roman français de l'année. Les dix jurés du plus prestigieux des prix littéraires français, sept hommes et trois femmes, ont rendu leur verdict.

Le prix Goncourt 2022 a été attribué à Brigitte Giraud pour son livre Vivre vite. Ce livre, publié aux éditions Flammarion, est un retour sur l'engrenage d'événements improbables ayant mené à la mort de son mari. Elle est la première autrice à recevoir ce prix depuis Chanson douce de Leïla Slimani en 2016, et la treizième femme récompensée depuis la création du Goncourt il y a 120 ans.

La sélection avait été resserrée à quatre auteurs finalistes : deux autrices françaises, Brigitte Giraud et Cloé Korman, un Italo-Suisse, Giuliano da Empoli, et un Haïtien, Makenzy Orcel.

