Le film tanzanien «Les révoltés» remporte le Tanit d'or à Carthage

Les acteurs tanzaniens, Ikhlas Gafur Vora (g) et Gudrun Columbus Mwanyika posent avec Tanit d'or pour le film « Les Révoltés (Vuta N'Kuvute) » du réalisateur Amil Shivji lors de la cérémonie de clôture des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), dans la capitale tunisienne Tunis, le 5 novembre 2022. AFP - FETHI BELAID

La 33ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage dédiée au cinéma arabe et africain s'est clôturée samedi soir 5 novembre à Tunis en offrant son plus grand prix, le Tanit d'or, à un film tanzanien, « Les révoltés ». Ce film est le second long métrage du jeune réalisateur Amil Shivji, un représentant de l'actuelle nouvelle vague du cinéma tanzanien.