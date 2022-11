Philibert Humm remporte le prix Interallié avec un «Roman fleuve» sur la Seine

Le prix Interallié 2022 a été décerné ce mercredi 9 novembre à l’écrivain et journaliste français Philibert Humm. « Roman fleuve » propose une lecture immersive racontant le périple de trois jeunes qui ont décidé de descendre la Seine en canoë, de Paris jusqu’à la mer.

Philibert Humm, qui gagne sa vie en tant que reporter et au service culture de Paris-Match, vient de fêter son 31e anniversaire fin octobre et son premier prix pour son premier roman à lui tout seul. Publiée par les éditions des Équateurs, son aventure loufoque de trois jeunes a visiblement séduit les huit membres (exclusivement masculins) du jury.

Le prix Interallié, fondé en 1930 par une trentaine de journalistes et qui compte de très grands auteurs comme André Malraux, Michel Houellebecq, Florian Zeller ou Philippe Djian parmi ses lauréats, récompense chaque année un roman en langue française.

Sur 288 pages, Philibert Humm détaille sous forme romanesque son expérience vécue en 2018 avec deux copains. Sans GPS ni autre technologie moderne, ils se sont confiés à un canoë d’occasion et aux humeurs du fleuve pour avancer dans leur vie. Le jury a ainsi l’audace de transformer un périple extérieur en une aventure intérieure où l’on rencontre aussi bien des pompiers, des policiers ou des tenanciers de guinguette dans un esprit souvent drôle et fantaisiste.

Par son sujet, son action et son récit, Roman fleuve ambitionne être à la fois anachronique et avant-garde tout en célébrant les valeurs éternelles comme l’amitié à toute épreuve. Une suite logique de son œuvre précédente, un road movie coécrit avec son ami d’enfance et du scoutisme, Pierre Adrian : Le tour de France par deux enfants d’aujourd’hui.

