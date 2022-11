Paris Photo 2022: Bharat Sikka explore l’identité de «l’homme indien»

Entretien

Ce jeudi 10 novembre ouvre la plus grande et plus prestigieuse foire du monde dans le domaine photographique. Au Grand Palais éphémère, Paris Photo accueille cette année 134 galeries en provenance de 29 pays, dont deux sud-africaines et une tunisienne. Nature morte, basée à New Delhi, la seule galerie en provenance du sous-continent indien, montre un travail très exigeant et surprenant du photographe indien Bharat Sikka autour de la masculinité, l’homme indien et le genre. Entretien.

RFI : Où et à quel moment avez-vous pris cette photo montrant une personne mettant un morceau de pastèque dans la bouche d’une autre personne ?

Bharat Sikka : J’ai pris cette image à New Delhi, en 2021. La personne à gauche est Pinky, et la personne à droite est Robertson. Elles habitent ensemble, dans le sud de New Delhi, à Kirki Village, c’est là où j’ai fait la photo. Les deux personnes ne se définissent pas par leur genre, donc la personne à gauche n’est pas une femme. Elles partagent leur vie et quand j’étais chez eux, j’ai assisté à cette situation, donc je leur ai demandé de répéter la scène pour moi. C’était un moment très intime entre deux personnes.

Fils d’un militaire, vous êtes né en 1973, au Tamil Nadu, un État dans le sud de l’Inde. Un des sujets qui vous tient à cœur est « l’homme indien ». Sur une image, nous apercevons une personne nue derrière un rideau. Qu’est-ce qu’on peut découvrir sur l’homme indien à travers cette photo ?

L’homme indien était mon premier projet quand j’ai commencé la photographie. À l’époque, j’ai parlé de l’identité masculine en Inde, surtout de la jeunesse, de la sexualité et du genre. Pour cette photo, j’ai d’abord passé dix jours avec la personne, et à la fin j’ai fait un photo book sur lui. Trois ou quatre ans après, j’ai fait cette image.

Vous travaillez beaucoup sur la transformation de la société en Inde. Aurait-il été possible de réaliser une telle photo il y a trente ans, quand vous avez commencé votre carrière en tant que photographe ?

Non, certainement pas. Quand j’ai commencé ce projet, il était beaucoup plus difficile d’aborder ce sujet, pas seulement par rapport à la situation de l’Inde, mais, à l’époque, ces personnes n’étaient pas en mesure de s’exprimer ouvertement et de me laisser faire ces photos.

La photo la plus spectaculaire que vous montrez ici à Paris Photo montre la tête d’un homme, cachée derrière un masque rouge très flamboyant et menaçant, car truffé de punaises inversées.

Il s’agit d’un designer graphique rencontré à Goa. Il m’a montré son travail qui m’a fortement intrigué. Beaucoup de ces photos exposées ici sont des collaborations, et celle-là en particulier. J’ai été très surpris par certains masques qu’il a fabriqués. C’est un homme très gentil, mais quand il porte ce masque, il apparaît plutôt répugnant. Et j’aime beaucoup cette tension entre les deux. Et c’était son idée de mettre le masque.

Vue sur l’exposition de Bharat Sikka sur le stand de la galerie Nature morte à Paris Photo 2022. © Siegfried Forster / RFI

Que vous fassiez le portrait d'une personne dans une pose nue ou que vous mettiez en scène un paysage vierge au Cachemire, chaque fois, le spectateur ressent une tension, mais vous n’êtes jamais ouvertement politique. Au cœur de votre travail est toujours l’être humain. Si vous passez en revue votre travail des 30 dernières années, avez-vous l'impression d'avoir accompagné l'évolution sociale du débat sur l’identité masculine et le genre en Inde ?

Je pense qu’une certaine partie de mon travail est devenue politique. La société indienne est arrivée à un stade où tous les gens de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure sont en train d’explorer leur identité. Et ils parlent aux gens de l’Inde conservatrice. Et chaque personne essaie d’exprimer ses sentiments et de dire qui elle est. Chaque personne essaie de s’adresser au monde autour. En même temps, ce désir est réprimé par cette société très répressive dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Donc, ces photos peuvent contribuer à installer un dialogue entre les deux côtés. C’est un pont, un défi, pour que la société indienne perçoive cette réalité.

Votre travail est admiré et acheté en Europe, parce que vous nous offrez un accès à une réalité de vie en Inde qui, normalement, n’est pas accessible pour nous. Comment réagit le public indien à votre travail ?

Mon travail est une niche, absolument pas mainstream. Le public est très restreint. En Inde, je peux montrer ces photos dans des galeries privées ou dans des endroits très privés. Ce n’est pas vraiment un travail qui est montré publiquement, excepté dans les réseaux sociaux.

En tant qu’artiste, vous vous êtes beaucoup inspiré par le cinéma et la peinture, par exemple des peintres comme Edward Hopper. Quelle sorte de photographes vous ont inspiré ?

Les racines visuelles de ma photographie se trouvent surtout dans le cinéma et la peinture. Dans le contexte de la photographie, il y a beaucoup de photographes qui m’ont inspiré. Au début de ma carrière, il y avait, par exemple, le photographe américain Philip-Lorca diCorcia [né en 1953, connu pour ses images oscillant entre documentaire et fiction, NDLR]. J’aime aussi beaucoup Dayanita Singh [née en 1961 à New Delhi, elle est devenue célèbre pour son travail sur les familles de la classe moyenne et ses « photos-objets », NDLR] et sa manière de transformer ses photos en livres.

Une autre photo très étonnante montre une main avec six doigts. Une image à la fois très pure et très troublante.

La plupart des images exposées ici à Paris Photo tournent autour de la question de l’identité. Ici, il s’agit d’une collaboration avec une artiste qui fabrique des prothèses. Elle a rajouté un doigt à cette main, donc nous voyons une main avec six doigts. Au lieu de faire un portrait « normal » d’elle, j’ai pris en photo sa main avec un doigt supplémentaire pour exprimer sa manière de voir le monde. En plus, elle adore ce côté morbide, organique…

► L’exposition personnelle de Bharat Sikka est présentée à Paris Photo, du 10 au 13 novembre, par la galerie Nature morte, basée à New Delhi.

