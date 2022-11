Baya, (re)découverte heureuse d’une icône de la peinture algérienne

Entretien

D’où vient le génie de cette peintre qui a fasciné dès l’âge de 16 ans le monde de l’art ? Pourquoi Fatma Haddad, dite Baya, née en 1931, a réussi à condenser la culture arabe dans les couleurs et les formes de ses tableaux féériques et flamboyants ? Quel rôle joue l’Algérie dans la méconnaissance de son œuvre ? Une très grande exposition à saluer à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

Publicité Lire la suite

La plus grande rétrospective jamais entreprise sur l’artiste algérienne Baya (1931-1998) est surtout l’œuvre de Claude Lemand. Né au Liban, issu d’une famille modeste, ce fils d’un chauffeur de taxi a quitté son pays après avoir souffert pendant la guerre civile. Ensuite, cet enseignant-chercheur en littérature comparée à Beyrouth a vécu plusieurs vies : professeur à Khartoum, au Caire et en France, fondateur à Paris d’une galerie spécialisée dans les œuvres d’artistes arabes, collectionneur, il a fait en 2018, avec sa femme France, une donation très importante à l’Institut du Monde arabe (IMA) : 1 500 œuvres d’artistes contemporains, dont 600 œuvres d’artistes algériens. Aujourd’hui, il est co-commissaire de l’exposition Baya.

RFI : Pourquoi Baya, née le 12 décembre 1931 à Fort-de-l’Eau (Bordj el Kiffan), près d’Alger, et décédée le 9 novembre 1998 à Blida, est-elle l’artiste algérienne la plus singulière du XXe siècle ?

Claude Lemand : Je dirais même beaucoup plus que cela. Au fil de nos recherches, nous nous sommes rendu compte que Baya était une artiste qui a su résumer des millénaires de culture et d’art du monde arabe. Sa culture est totalement orale, populaire, et, jusqu’à l’âge de douze ans, elle n’a eu aucun contact avec les Européens. Elle a perdu son père à l’âge de 6 ans, et sa mère à 9 ans. Mais, elle restait très attentive et à l’écoute des contes que les vieux et les vieilles lui racontaient. Elle était d’un milieu très pauvre de l’Algérie profonde, à la fois de Kabylie et des environs d’Alger.

Elle n’a pas été scolarisée, d’où vient sa conscience artistique ?

C’est l’héritage des femmes algériennes, surtout dans les villages kabyles, d’une époque où le Sahara n’était pas un désert. Il y avait des populations avec des animaux, des arbres, dans tout le sud algérien. Ces hommes et femmes artistes ont décoré des kilomètres et des kilomètres de rochers qu’on appelle « tassili n’Ajjer », c’est vraiment un lieu immense de montagnes décorées. Cette culture est remontée avec les millénaires vers les régions du désert algérien. Là s’est développé le langage du dessin magique. Il y a encore des chamanes, des Bédouins du désert, qui transmettent la science du dessin sur le sable. Un dessin très développé avec des significations à la fois terrestre et céleste. Dans certains villages de Kabylie, des femmes, chaque année, repeignaient entièrement leur maison à l’intérieur et à l’extérieur. De génération en génération, elles ont transmis les couleurs, les formes, les sens, les symboles, des cérémonies où il y avait du chant, de la musique… Baya, on ne sait de quelle manière, a absorbé tout cela. Et elle l’a transfiguré dans un art exceptionnellement beau et universel.

Ce n’est pas – comme disait Jean Dubuffet – de l’art brut. Ce n’est pas de l’art naïf. C’est son art à elle, à la fois tellement personnel et universel. Baya est une icône à la fois algérienne et universelle.

02:15 « Baya, icône de la peinture algérienne », exposition à l’Institut du Monde Arabe (IMA). © IMA

Parmi ses peintures iconiques, pourquoi appréciez-vous particulièrement Mère et enfant en bleu de 1947 ?

Regardez la maitrise qu’elle démontre dans ce tableau. Elle avait 15, 16 ans. Elle montre une maternité qui vaut les grandes maternités de la Renaissance italienne. Mais ça, c’est sa maternité à elle, avec cette femme, sa maman, son regard sur son enfant, et le regard de l’enfant. Il y a un rapport affectueux entre mère et enfant. Sur l’épaule de la dame repose un oiseau, décoré exactement des mêmes couleurs et des mêmes formes que cet enfant. Sur la peinture, l’oiseau lui parle, elle le comprend et elle lui parle. C’est un oiseau fantastique de son paradis à elle.

À quel moment Fatma Haddad est-elle devenue Baya ?

L’historienne Anissa Bouayed [une des trois co-commissaires aux côtés de Djamila Chakour et Claude Lemand] a analysé jour après jour, année après année, la vie de Baya, surtout depuis sa rencontre avec Marguerite Caminat en 1942 dans cette ferme horticole où la grand-mère de Baya travaillait comme ouvrière agricole. À l’époque, l’enfant avait 11 ans, mais déjà en elle toute la richesse de cette culture et de cet art millénaire. Elle dessinait de façon calme et tranquille sur le sable, comme les chamanes du désert. Elle prenait de l’eau avec de la terre pour en faire des sculptures.

La maman de Baya s’appelait Bahia, « la resplendissante », mais le nom usuel qu’on lui a donné, c’était Baya. Lorsque sa mère est décédée, Fatma Haddad avait 9 ans. Et quand Marguerite Caminat l’a rencontrée, elle s’appelait déjà Baya. C’est le nom d’artiste qu’elle s’est choisi.

Dès le début, elle installe des thèmes auxquels elle reste fidèle jusqu’à ses dernières peintures : les femmes, les animaux, plus tard la musique. Était-elle consciente d’être une sorte de médium des mythes algériens ou est-ce qu’il y avait aussi une part d’obsession dans ses œuvres ?

Baya n’a jamais eu de problème d’identité. Elle savait qu’elle était artiste. Elle disait : « Je suis née artiste. Dieu m’a donné ce don. » Elle a assimilé toute cette culture algérienne et elle en a fait un art universel, un art de la paix. Dans la première période, il n’y a que des femmes. Elle l’a dit elle-même : « J’ai perdu ma mère quand j’étais petite. Et toutes les femmes que vous voyez dans mes peintures, ce sont des portraits que je fais de ma mère. Elle me manque tant. » En plus, il y avait les oiseaux, des plantes, des fleurs… des éléments symboliques de l’Algérie : l’olivier, les palmiers dattiers. Par contre, en 1953, elle s’est mariée à un grand musicien, El Hadj Mahfoud Mahieddine. Pendant dix ans, elle s’occupera de l’éducation de ses enfants. Elle qui n’avait pas eu ce bonheur d’être éduquée toute son enfance par une mère, elle était une mère merveilleuse. Pendant ce temps-là, elle n’a pas fait de peintures ni de sculptures.

« Baya, Femme au panier », 1947, peinture montrée dans l’exposition à l’Institut du monde arabe (IMA) : « Baya, icône de la peinture algérienne ». © Ville de Laval, Musée d'Art naïf et d'Arts singuliers

Grâce à quelle œuvre, grâce à quelle exposition, est-elle devenue célèbre ?

En 1947, elle avait 16 ans, a eu lieu sa première exposition personnelle, à la galerie Maeght, à Paris. Elle avait un succès fou, à la fois commercial et médiatique. Les artistes, les écrivains les plus connus, les journalistes de tous bords, elle avait impressionné tout le monde. Albert Camus disait : « C’est la princesse chez les barbares ». Elle a eu une très grande notoriété à partir de 1947, même pendant toute cette époque coloniale, malgré le fait que l’Algérie coloniale française ne l’avait pas du tout reconnue.

Après l’indépendance en 1962, comment était sa réception en Algérie ?

Baya était un génie de la peinture, elle aurait pu aussi être un génie de la sculpture. Mais l’Algérie n’a rien fait pour elle. Où trouver un atelier ? Où trouver un four ? [Sa « mère adoptive »] Marguerite Caminat prenait les sculptures qui avaient été exposées à la galerie Maeght en 1947, et elle les faisait cuire chez la boulangère du quartier ! D’où leur fragilité.

Dès fin 1961, et l’annonce d’une signature éventuelle de paix, Baya s’est remise à peindre, et cela a été une renaissance fantastique. Elle n’a plus fait des œuvres petites, mais de grands formats. Ses femmes sont toujours belles, jeunes, rayonnantes. Elle a continué à peindre des oiseaux, la nature, et elle a inventé deux autres thèmes : le paysage et les natures mortes vivantes dont nous montrons ici quelques chefs d’œuvres.

Aujourd’hui, il n’y a pas d’œuvres de Baya dans les collections du Centre Pompidou à Paris, ni à la Tate Modern à Londres ni au MoMA à New York. Est-ce une faute professionnelle ou comment expliquez-vous cela ?

J’explique cela de deux manières. L’Algérie, après l’indépendance, n’a rien fait pour Baya. Les gouvernements algériens ont considéré que tous les artistes et écrivains algériens sont la propriété de la révolution algérienne. Ils n’ont jamais fait la promotion de Baya, ni d’aucun grand artiste algérien de sa génération, à l’international. Et c’est à l’international que se fait la côte des artistes. À la Biennale de Venise en 1964, les Américains ont décidé [avec le succès du pop-art incarné par le lauréat Robert Rauschenberg, NDLR] que les plus grands artistes contemporains du monde sont les Américains et que c’est chez eux qu’il faut acheter les œuvres. Ils ont installé une politique de diffusion tellement puissante qu’un artiste américain de la même génération que Soulages ne vaut pas un million comme Soulages, mais dix ou cent millions. Et une artiste comme Baya, ne vaut pas un million comme Soulages, mais dix ou peut-être vingt ou trente mille euros. Sur le plan financier, Baya commence seulement depuis deux ans à être reconnue.

Cette exposition réunit de très grandes œuvres de Baya prêtées par l’Institut du monde arabe, les musées de Marseille, par votre Fonds Claude et France Delmand. Quel rôle ont joué les musées, les collections et les collectionneurs en Algérie ? Quelle était leur participation, comment avez-vous échangé avec eux ?

Pour cette exposition, nous n’avons emprunté aucune œuvre, aucun document à l’Algérie. La situation là-bas est trop compliquée. Aller faire une demande au musée des beaux-arts d’Alger pour nous envoyer ne serait-ce une photo d’un tableau, vous pouvez attendre cinq, dix ou vingt ans ! Et ne parlons pas à nous prêter des œuvres. Maintenant, la volonté existe chez les organisateurs de faire appel pour plus tard, pour l’exposition que nous allons faire à la Vieille Charité à Marseille où ils ont plus de place. C’est la ville de Marseille qui va demander à la famille de Baya d’essayer de faire venir des œuvres.

En 1982, le musée Cantini de Marseille a organisé une grande exposition de Baya et l’artiste est venue d’Alger. Le président Mitterrand, les ministres Jack Lang et Gaston Defferre, l’écrivaine Edmonde Charles-Roux [amie de Baya] étaient là pour l’accueillir. À partir de ce grand moment historique, Baya a commencé à être reconnue en France. Mais, le problème en France, c’est que les visiteurs des expositions se limitent aux Algériens et aux amis ou connaisseurs de l’Algérie. Nous, ce qu’on veut avec cette exposition et le grand livre qui accompagne l’exposition, c’est que cela dépasse les frontières.

L’exposition démontre de façon majestueuse que Baya n’avait pas besoin d’être influencée par un Picasso ou un André Breton pour exprimer son génie qui était là dès son plus jeune âge. À l’inverse, qu’avez-vous découvert sur l’influence de la peinture de Baya exercée sur d’autres artistes de sa génération ?

Baya n’a pas été influencée par aucun des artistes modernes de la France. Oui, en été 1948, elle a rencontré, à l’atelier Madoura, à Vallauris, Picasso, qui travaillait la terre à côté dans un autre atelier. Ils ont eu de très bons rapports, mais les méchantes langues ont dit que c’est Picasso qui l’a prise par la main et lui a enseigné l’art de l’argile, alors que Picasso n’avait aucune connaissance du travail de l’argile. Mais, il y a aussi la thèse inverse, avancée par certaines féministes extrémistes américaines pour faire plaisir aux nationalistes algériens, aux nationalistes arabes. Je cite la phrase d’une commissaire d’exposition américaine : « Baya a influencé Picasso, Matisse et tous les artistes modernes mâles de Paris. » Voilà l’absurdité de transformer les choses. Baya n’a influencé personne de ces personnalités-là, mais elle n’a pas été influencée non plus. Braque l’a reçue dans son atelier trois ou quatre fois, mais cela ne veut pas dire qu’elle a copié Braque ou que Braque l’a copiée.

►Baya, icône de la peinture algérienne, exposition présentée du 8 novembre 2022 au 26 mars 2023 à l’IMA, à Paris, et ensuite, du 11 mai 2023 au 23 septembre 2023 au Centre de la Vieille Charité à Marseille.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne