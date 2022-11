«Le français facile avec RFI», un nouveau site pour apprendre le français avec l’actualité internationale

Ce mercredi 16 novembre 2022, Radio France internationale lance « Le français facile avec RFI », un nouveau site d’apprentissage du français avec l’actualité mondiale. Cette plate-forme, rénovée et adaptée au mobile, permet aux apprenants de perfectionner leur français à partir d’éléments radio, en particulier de sa production phare, le « Journal en français facile », enrichie d’une transcription synchronisée.

Publicité Lire la suite

« Il est 16 h temps universel, 17 h à Paris, l’heure du journal en français facile ». Au studio 31, de Radio France Internationale, à Issy-les-Moulineaux, Adrien Delgrange démarre la présentation d’une édition d’information d’un genre particulier que connaissent bien les auditeurs de la radio mondiale. « Nous avons deux objectifs : d'une part, permettre à celles et ceux qui le souhaitent de perfectionner leur français. Pour cela, j'utilise des mots simples, appropriés et mis en contexte. Et d'autre part, nous offrons aux auditeurs un vrai journal de 10 minutes d’information internationale en direct », explique le journaliste.

Depuis plus de vingt ans, le « JFF » est plébiscité par les auditeurs apprenant le français, en particulier dans sa version numérique. C’est même l’un des podcasts de RFI les plus écoutés sur les plates-formes de podcasts et sur les sites internet de RFI. Au point que lorsque la direction de France médias monde, la maison mère de RFI, a lancé le projet de refonte de son offre d’apprentissage du français, l’idée de faire du Journal en français facile sa locomotive est devenue évidente et lui a même inspiré son nom : « Le français facile avec RFI ».

Jusqu’ici, l’offre d’apprentissage du français de RFI était disponible sur le site RFI Savoirs, une plate-forme qui regroupait à la fois des ressources pédagogiques de français langue étrangère (FLE) et des contenus destinés aux lycéens, étudiants ou curieux souhaitant enrichir leurs connaissances dans des domaines comme l’histoire, la géopolitique, l’économie ou les sciences. Deux piliers donc, mais qui s’adressaient à deux publics différents. D’où le choix de les séparer pour créer deux plateformes. RFI Connaissances a déjà rejoint le site amiral rfi.fr, avec une page dédiée proposant des articles didactiques originaux et une sélection de podcasts ou d’archives. Quant aux productions destinées aux apprenants et aux enseignants de français langue étrangère, elles disposent donc maintenant d’un site Internet dédié à découvrir ici: https://francaisfacile.rfi.fr/.

Un « Journal en français facile augmenté »

Outre sa nouvelle interface épurée et adaptée au mobile, l’une des originalités de ce nouvel écrin réside dans la mise en avant de la radio. Celle-ci a toujours été au cœur de la méthode d’apprentissage du service Langue française de RFI. Mais désormais, les dernières éditions du « Journal en français facile » sont à la Une de la page d’accueil. Un JFF « augmenté », de surcroît, grâce à un lecteur intelligent. Il permet aux apprenants d’écouter le journal, en lisant la transcription qui défile de façon synchronisée avec le son, avec la possibilité d’avancer ou reculer dans le journal et d’en ralentir ou accélérer la lecture.

La navigation du site a été grandement améliorée pour permettre aux internautes de trouver immédiatement les contenus adaptés à leur besoin. Outre le « Journal en français facile », les apprenants peuvent découvrir le dernier épisode de la chronique radio quotidienne d’Yvan Amar, « Les mots de l’actualité », qui explique avec le sourire les termes des journaux d’actualité.

« Le Français facile avec RFI » propose également des exercices, classés par niveau, par objectif et par thématique. Ces activités autocorrectives permettent aux internautes d’améliorer leur compréhension orale à partir d’extraits radiophoniques authentiques, dans des parcours pédagogiques ludiques.

Pour les enseignants de français langue étrangère (FLE), un espace dédié propose des fiches pédagogiques associées aux émissions de RFI pour travailler en classe à partir de la radio.

Des podcasts

Le site « Le français facile avec RFI » fait la part belle aux podcasts. Outre le « Journal en français facile » et Les mots de l’actualité, la nouvelle plate-forme propose des séries audio , l'une des originalités de la production de l’équipe Langue française de RFI. Ce sont de véritables fictions en plusieurs épisodes, idéales pour les non-francophones qui souhaitent apprendre le français. Les visiteurs étrangers les trouveront facilement grâce à l'interface de navigation multilingue du site. Ces séries bilingues sont déjà largement utilisées dans les classes de français langue étrangère dans le monde. La dernière-née de ces fictions, « Les voisins du 12 bis », une coproduction RFI et France éducation international, avec le soutien du ministère de la Culture, raconte l’histoire d’une jeune étrangère fraîchement arrivée en France qui découvre la vie parisienne, avec l’aide de voisins de son immeuble.

« La puce à l’oreille », la chronique drôle et vivante de Lucie Bouteloup qui explique les expressions de la langue de Molière, vient enfin compléter l’offre de podcasts de ce nouveau site d’apprentissage du français.

Le site « Le Français facile avec RFI » a été réalisé par les équipes de la Direction des environnements numériques de France médias monde, avec le studio graphique de FMM, l’équipe Langue française de RFI et la direction numérique de RFI.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne