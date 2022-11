La rage et l’utopie des «Amandiers», le film le plus passionnant de l’année

C’était l’utopie d’un théâtre plus grand que la vie. Avec courage et folie, Valeria Bruni Tedeschi nous fait vivre la passion brûlante de ces jeunes comédiens et comédiennes à l’École et au Théâtre des Amandiers à Nanterre, co-créés par le mythique Patrice Chéreau, lourdement critiqué dans le film. À la fin des années 1980, la réalisatrice faisait partie de la deuxième et dernière promotion de cette aventure unique en France qu’elle raconte avec brio, grâce aussi à l’audace de ses acteurs incroyablement captivants.

Vivre. Tellement fort qu’on en devient ivre. Dès la première scène, Stella – une tempête d’émotions en évolution permanente, merveilleusement incarnée par Nadia Tereszkiewicz – se livre, s’enrage, se révolte, nous emballe. Pour cette audition à l’École de théâtre des Amandiers, à l’époque une des plus réputées en Europe et une sorte d’anti-conservatoire, elle a choisi une robe rouge et une scène d’un amour qui tourne mal. Emportée par ses émotions, elle se dévoile, au point d’en avoir honte. Réfugiée aux toilettes, elle rencontre Adèle : « Si tu as honte, ça veut dire que tu te dévoiles. C’est ça, l’importance pour une actrice ». En une phrase, elles sont devenues amies, et Adèle lui confie d’avoir enlevé sa petite culotte pour l’audition, justement pour retrouver ce sentiment-là…

Faire l'amour dans le confessionnal

« L’utopie des Amandiers, c’est d’arriver à être plus fort que la drogue, plus fort que la maladie, affirme Valeria Bruni Tedeschi. D’être invincible. D’avoir une jeunesse éternelle. L’utopie de nos 20 ans, c’est ça. À l’époque, nous étions douze dans la promotion de l’École de théâtre, et nous avions eu l’utopie que nous allons tous réussir dans la vie et dans notre désir d’être acteur. »

La caméra capte et caresse sans filtre la beauté des paroles déclamées et la délicatesse des sentiments exprimés sur scène et dans la vie. Accompagnés par les textes sublimes de Bérénice et Titus de Racine ou Platonov de Tchekhov, les musiques entraînantes de Paganini, Janis Joplin ou Daniel Balavoine, nous vivons en direct le tiraillement sentimental des jeunes « Amandiers ». Pour eux, à part le théâtre, rien n’est sacré, tout semble possible, même de faire l’amour dans le confessionnal.

Brûler sa vie

« Si tu deviens actrice, tu vas brûler ta vie. Tu risques de devenir folle. Peut-être tu seras aimée par beaucoup, mais tu finiras triste et seule. » Le maître d’hôtel l’avait mise en garde. Mais Stella, dans le film l’alter ego de Valeria Bruni Tedeschi, avait beau être riche, elle voulait devenir actrice, monter sur scène, arrêter le temps. La générosité débordante des acteurs nous embarque dans une montagne russe composée d’exubérance et de désespoir. Être pris ou pas. Être aimé ou pas. Être ou disparaître dans un vide existentiel.

La couleur des plans épouse la passion. Ce n’est pas l’image qui est cadrée, mais la douleur et la mélancolie, l’espoir et le désenchantement d’une jeunesse qui s’enfuit déjà. Leur utopie a un nom et un lieu, le théâtre des Amandiers à Nanterre, qui les amène aussi à l’Actor’s Studio à New York, mais le destin de ces jeunes comédiens et comédiennes ne se joue pas dans les salles et les rues, mais surtout dans leurs mondes intérieurs si riches et révoltés, submergés de rivières de rires et de larmes, tirés par les rêves tenaces et troublés de leurs cœurs et âmes.

« Le théâtre est dangereux »

« Le théâtre n’est pas un passe-temps. C’est dangereux. C’est grave. » Même s’il reste au début du film très discret à l’image, la figure de Patrice Chéreau, cofondateur du Théâtre des Amandiers, plane sur chaque scène. Et puis, de façon très surprenante, l’infatigable explorateur des obsessions humaines prend très cher dans Les Amandiers, même si le générique de fin du film avertit que « certaines scènes sont inspirées des souvenirs, mais ne reflètent pas la réalité ».

Presque dix ans après sa mort en 2013, à l’âge de 68 ans, Patrice Chéreau reste pour le milieu du théâtre un dieu vivant. À la fin des années 1980, là où est situé le film, le metteur en scène se trouve au début de sa gloire internationale. Néanmoins, dans Les Amandiers, nous découvrons surtout un personnage qui tranche avec l’image d’un maître auréolé d’un génie absolu. Louis Garrel fait vivre les côtés sombres du rôle de Patrice Chéreau avec une telle minutie, une telle gravité et lucidité, qu’il donne presque l’impression de vouloir lancer un #MeToo masculin…

Patrice Chéreau et ses pulsions homosexuelles

À l’époque, Valeria Bruni Tedeschi était, aux côtés de Vincent Pérez, Agnès Jaoui, Marianne Denicourt…, une des élèves des Amandiers. Dans son film autobiographique, elle dépeint Chéreau comme un homme terriblement seul, très irritable, extrêmement autoritaire, et fréquemment soumis à ses pulsions homosexuelles qu’il inflige aux autres et qui le guident aussi dans la distribution des rôles et l’attribution des postes. Découvrons-nous dans Les Amandiers la face cachée de Patrice Chéreau ?

« Non, relativise Valeria Bruni Tedeschi, simplement, dans les premières versions du scénario, c’était un personnage très lisse, sans défauts. Après, il fallait absolument ne pas respecter autant ce personnage. Ne pas être aussi intimidée et respectueuse, parce que ce personnage n’était pas intéressant, il était un peu théorique. Et puis, Chéreau n’était pas respectueux avec ses personnages quand il écrivait ou mettait en scène les personnages. Donc, par respect pour Chéreau, il fallait que je sois irrespectueuse envers ce personnage qui est appelé "Patrice Chéreau", mais qui n’est pas lui. On a gardé le nom, mais ce n’est pas parce qu’on a gardé le nom que c’est lui. C’est quand même un metteur en scène de fiction. »

La dernière levée de rideau

Quant aux comédiens et comédiennes, l’insouciance et l’innocence de leur jeunesse prennent fin quand les catastrophes individuelles et collectives bousculent leurs vies : l’échec professionnel pour les uns, l’avortement ou l’overdose pour les autres, et puis il y a Tchernobyl. Lors de la dernière levée de rideau, une voix venue du off nous informe des premiers morts après l’accident de la centrale nucléaire. Tout a une fin, sauf le théâtre qui continue tant que la vie continue.

