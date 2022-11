Télévision: «Plus belle la vie», c'est fini!

Les techniciens sur le plateau lors du dernier jour de tournage de la série télévisée « Plus belle la vie » aux studios de la Belle de Mai, à Marseille, le 28 septembre 2022.

La France dit au revoir à son feuilleton-phénomène Plus belle la vie, diffusé sur France 3 depuis 18 ans. Des audiences en baisse ont eu raison de cette série populaire tournée dans des studios à Marseille et qui a su coller sans tabou à la société française.

Plus belle la vie a assuré de bonnes audiences aux avant-soirées de France 3 pendant presque deux décennies, avec des pics dépassant les six millions de téléspectateurs. Une aventure télévisuelle sur laquelle, à son lancement en 2004, peu auraient parié.

La série a généré une pépinière incroyable d'acteurs, permis une seconde vie à des comédiens parfois en panne, et développé un esprit de troupe rare à la télévision. Les 4 665 épisodes étaient toujours en lien avec l'actualité du pays et les évolutions de la société, ce qui permettait des débats dans les familles, puisque c'était vraiment le prototype du feuilleton intergénérationnel.

Plus belle la vie a aussi créé des centaines d'emplois, notamment locaux, et servi de modèle au lancement d'autres formats de feuilleton du même genre (comme Demain nous appartient ou Un si grand soleil, Ici tout commence).

L'air de rien, Plus belle la vie a tout osé

C'est un peu le paradoxe de cette série bon enfant, avec sa place de village, son bar Le Mistral, où les conflits finissent toujours par se régler, mais où tous les sujets sont abordés. De l'homosexualité à l'avortement en passant par la drogue, les violences sexuelles, la transidentité, l'euthanasie...

Une façon de parler de toutes les situations de la vie réelle de manière simple, éducative et parfois thérapeutique, malgré son lot d'intrigues tirées par les cheveux. Les temps forts de la vie du pays, comme les élections présidentielles, le baccalauréat, les grandes compétitions de foot, s'invitent dans la série.

On se souvient du premier baiser entre deux hommes montrés à la télévision à une heure de grande écoute en 2005. Ou un mariage gay, deux mois à peine après l'adoption de la loi Taubira ; c'était totalement inédit en France et plutôt réservé jusqu’alors aux séries américaines.

Un reflet de la France des années 2000

Plusieurs thèses de sociologues ont été consacrées à cette série. Mais l'usure a fait son œuvre et les audiences ont chuté ces dernières années. Seulement 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne en 2022, la faute sans doute à la concurrence d'autres séries françaises, mais aussi à l'implantation des plateformes type Netflix, et peut-être aussi parce que la série était devenue trop sociétale justement – au sens où elle s'est mise à défendre des causes –, ce qui a pu éloigner certains téléspectateurs.

Ce qu'on peut dire également, c'est que la longévité de la série a permis la création d'ateliers de scénaristes à l'Anglo-Saxonne. Des auteurs qui se sont formés à l'écriture télévisuelle rapide. Parfois, ils l'ont fait sous pseudo, car le genre était un peu méprisé, mais en tout, ça a été très formateur parce qu'il faut écrire 25 minutes d'histoires par jour, cinq grandes intrigues par semaine, ce qui veut dire deux équipes de scénaristes, dont une dédiée aux dialogues.

Les studios de Plus belle la vie se visitaient par cars entiers. Pour les fans, un dernier pèlerinage sur site sera possible jusqu'en décembre. Les studios de tournage marseillais se vident peu à peu, mais restent ouverts au public. Épisode final vendredi soir sur le petit écran suivi d'un documentaire sur l'aventure Plus belle la vie.

