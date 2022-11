Giuseppe Penone en un mot, un geste et un silence

02:25 Le sculpteur italien Giuseppe Penone. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Né en 1947 à Garessio, fils et petit-fils d’agriculteurs dans le Piémont, Giuseppe Penone figure parmi les artistes contemporains majeurs de la scène internationale. Héritier de l’ « Arte Povera », le sculpteur italien impressionne par son travail surprenant qui rend évident les liens visibles et invisibles entre l’homme et la nature. Lauréat du prestigieux prix Praemium Imperiale, le « Nobel des arts », en 2014, il est depuis 2022 membre de l’Académie des beaux-arts de Paris.