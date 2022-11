Prix du journalisme radio des MFP 2022: les reportages en lice

MÉDIAS

Le Prix du journalisme radio des Médias francophones publics (MFP) distingue chaque année le meilleur traitement d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société présenté par les rédactions des cinq radios membres des MFP : Radio France, Radio-Canada, RFI, la RTS et la RTBF.

Les cinq enregistrements présélectionnés pour le concours final sont présentés au public sur les sites des radios membres des MFP et à l'occasion d'une émission spéciale diffusée par toutes les radios participantes le 21 novembre 2022. Les résultats seront proclamés le dimanche 4 décembre 2022, au terme de la délibération du jury des auditeurs.

L'ordre de la présentation des reportages et de leur passage sur les antennes a été établi par un tirage au sort, le 12 octobre 2022, au secrétariat général des MFP.

Découvrez les reportages en compétition

►RFI

« Gao, dernier convoi pour Niamey »

Mounia Daoudi, en reportage. © RFI

Le 15 août 2022, les derniers soldats de la force Barkhane au Mali ont quitté la PfOD de Gao, la plateforme opérationnelle désert, mettant un terme à plus de 9 ans et demi de présence de l’armée française au Mali. Peu avant le départ de cette dernière unité militaire chargée de sécuriser les lieux avant la rétrocession au FAMa, les forces armées maliennes, le dernier convoi logistique quittait ce qui a été la plus grande base de Barkhane au Mali, direction le Niger. Notre envoyée spéciale Mounia Daoudi a pu assister aux derniers préparatifs avant ce départ.

Gao, dernier convoi pour Niamey

►RTS

« L'horreur vécue par une mère à Boutcha »

Maurine Mercier © Pierre-Han Choffat

Ce sont deux témoignages rares et ils sont difficiles. Ils décrivent l’horreur que des femmes et des filles ont vécue à Boutcha, en Ukraine. Une mère a accepté de briser le silence, de raconter ce qu'elle a enduré : des viols continus. Les soldats avaient quasiment élu domicile chez elle... SON chez elle qu’ils ont transformé en enfer. Cette femme--et sa fille--ont accordé leur confiance à Maurine Mercier. Plus de 3 heures d'entretiens enregistrées pour dire l’indicible.

L’horreur vécue par une mère à Boutcha

RTS - Son Reportage - L’horreur vécue par une mère à Boutcha - Maurine Mercier

►Radio Canada

« Les invisibles veulent être vus »

Marie-Laure Josselin © Gabrielle Paule

« Les invisibles veulent être vus » est un reportage percutant et saisissant sur la difficile guérison des survivants des pensionnats pour autochtones à quelques jours de la visite du pape en sol canadien

Les invisibles veulent être vus

RC - Son Reportage - Les invisibles veulent être vus - Marie-Laure Josselin

►Radio France

« La vie sous occupation russe et ses stigmates »

Boris Loumagne © Radio France

Le reportage a été tourné le 19 septembre 2022 en Ukraine dans deux petits villages situés entre les villes d'Izioum et de Kharkiv, dans l'est du pays. Ces deux villages venaient d'être libérés par l'armée ukrainienne quelques jours avant notre venue. L'angle du sujet était consacré à la vie quotidienne dans ces villages pendant l'occupation russe qui a duré plusieurs mois. Nous avons voulu également étudier les stigmates laissés sur les villageois après une telle expérience.

La vie sous occupation russe et ses stigmates

►RTBF

« Sous les avions, Bruxelles »

Nicolas Vandeweyer, Jérôme Durant. © RTBF

Le survol de Bruxelles... un dossier inextricable, résultat d’une équation complexe : un aéroport privé situé en Flandre, dont il est un moteur économique, mais à un jet de pierre de Bruxelles, pour qui l’aéroport est surtout synonyme de nuisances aériennes. Ce reportage interroge la manière dont l’État belge organise le survol de sa capitale plutôt que les champs du Brabant flamand.

Sous les avions, Bruxelles

RTBF - Son Reportage - Sous les avions, Bruxelles - J. Durant et N.Vandeweyer

