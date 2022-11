Pour l'artiste Giuseppe Penone, «l’homme et la réalité qui l’entoure ont la même valeur»

Entretien

L’artiste italien Giuseppe Penone, né en 1947 dans un village du Piémont, est un géant de l’art contemporain et un pionnier dans la compréhension artistique des liens entre l’homme et la nature. Célèbre pour ses sculptures souvent monumentales, le lauréat du prix Praemium Imperiale en 2014 démontre actuellement au Centre Pompidou-Paris l’importance et le rôle essentiel de ses dessins, à travers d’une exposition de 241 œuvres. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Dans le monde entier, vous êtes célèbre pour vos sculptures et œuvres monumentales. Quels sont le rôle et le statut du dessin dans votre travail ?

Giuseppe Penone : Le dessin, c’est le moment de la réflexion ou de la notation des idées du travail que je veux faire. Quelquefois, c’est quelque chose qui inspire le travail, parce que je travaille peut-être une idée et il y a quelque chose d’autre qui va apparaître. Le dessin a une fonction, une raison qui est liée à l’idée de l’œuvre. Pour cela, vous pouvez aussi remarquer différentes techniques concernant la réalisation des dessins. Chaque idée a besoin d’une matière spécifique pour être exprimée. C’est cela que je cherche dans le dessin. Il a une fonction de notation d’une idée, quelquefois d’un projet, d’autre fois aussi une fonction de réflexion sur la sculpture qui a été faite et qui peut m’amener à d’autres sculptures.

Existe-t-il un dessin qui a changé votre vie en tant qu’artiste ?

C’est peut-être un dessin qui est aussi une synthèse de la pensée, Propagazione (« Propagation »). Il s’agit d’un dessin réalisé à partir de l’empreinte d’un doigt encré. Après, j’ai relié entre elles les lignes de l’empreinte du doigt, jusqu’à créer un cercle. J’ai continué ce cercle sur le papier avec une idée de propagation, de diffusion dans l’espace. C’est ce lien qui m’intéressait tout de suite : le rapport entre les lignes du doigt, une sorte d’empreinte « animale », et les lignes que j’ai faites avec le crayon. Ce sont des lignes qui ont un statut très différent, parce que le statut de l’empreinte est quelque chose d’automatique – certes réfléchie, mais qui appartient à tout le monde –, mais les lignes du dessin expriment une identité de la pensée par rapport à l’identité « animale » de l’empreinte.

02:25 Le sculpteur italien Giuseppe Penone. © Siegfried Forster / RFI

Certains de vos dessins sont enrichis de couleurs, d’aquarelle, mais la base reste l’encre de Chine, l’encre typographique et la mine graphite. Ces matières sont-elles le sang qui coule dans vos dessins ?

Oui, on peut le dire, parce que l’encre, le crayon, le charbon, ce sont des matières organiques stables. En même temps, c’est de la « saleté », par exemple quand on se tache les mains avec. Le charbon, c’est de la saleté qui peut devenir quelque chose de très précieux, c’est l’organisation de la « saleté » sur l’espace d’une feuille.

L’exposition insiste sur la présence de six sculptures à côté des dessins. Quelle est la nature du lien qui existe dans vos œuvres entre le dessin et la sculpture ?

L’exemple le plus emblématique pourrait être Soffio (« Le Souffle ») en terre cuite. Vous avez des dessins qui sont des projets de l’œuvre même, des réflexions sur l’œuvre ou sur ce qui a provoqué l’idée de l’œuvre. D’autres dessins sont associés au Souffle, mais ont un caractère complètement différent, parce que ce sont des dessins basés sur l’idée du corps de l’homme, ou, en l’occurrence, de la femme. Il y a aussi des cas où le dessin enrichit la lecture de l’œuvre.

« Propagazione » (1994) dans l’exposition « Giuseppe Penone. Dessins » au Centre Pompidou-Paris. © Siegfried Forster / RFI

Dans vos œuvres, l’écart entre l’humain et le végétal est souvent réduit. Aujourd’hui, de plus en plus d’artistes essaient de s’éloigner de l’anthropocentrisme. Avez-vous le sentiment d’avoir été un pionnier dans le domaine ? Y a-t-il aujourd’hui une nécessité plus grande pour cette approche ?

Ma première œuvre était un arbre que j’ai pris dans ma main [Alpes Maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce point, 1968]. J’ai associé ma personne à l’être arbre qui était une forme en évolution, en croissance. Après, j’ai fait une substitution de ma main, avec un moulage de ma main en acier et en bronze que j’ai mis sur l’arbre. Mon idée était d’associer avec ce geste mon corps au corps de l’arbre. Il y avait une parité entre les deux éléments. L’arbre allait prendre conscience de la forme de ma main, et moi, je prenais conscience du développement de la vie de l’arbre. C’était une vision égalitaire entre les deux éléments.

Votre question concerne quelque chose qui est la base de mon travail. Je pense que l’homme et la réalité qui l’entoure ont la même valeur, et quelquefois on peut même avoir des doutes… Par exemple, quand on considère la vie d’un homme et la vie d’une pierre qui est énormément plus longue que la vie d’un homme. Alors qu’est-ce qui est plus important ? La vie d’un homme qui va disparaitre après cent ans, s’il a une vie extraordinaire, ou la durée d’une pierre qu’on retrouve dans les bâtiments, les maisons, et qui a été déjà vu par nos ancêtres et qui va être vu encore par les générations futures ? Si on voit la réalité sous cet angle, considérer l’homme plus important que les autres éléments, ce n’est pas raisonnable si l’on considère l’ensemble de la réalité de l’univers.

► Giuseppe Penone – Dessins, exposition au Centre Pompidou-Paris, jusqu’au 6 mars 2023.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne