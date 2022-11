Cinéma: le Prix Louis-Delluc décerné à «Pacifiction» et «Saint-Omer»

Le prix Louis-Delluc distingue chaque année le meilleur film français de l’année. Pour cela, il est aussi considéré comme le « Goncourt du cinéma ».

Ce prestigieux prix est décerné depuis 1936 (Jean Renoir avait ouvert le bal avec Les Bas-Fonds) et nommé en hommage au cinéaste Louis Delluc. Réalisateur et théoricien d'un cinéma « à la française », décédé en 1924, à l’âge de 33 ans, Delluc est depuis honoré en tant qu’« éveilleur du cinéma français ».

Pour 2022, les héritiers se nomment Alice Diop, documentariste française, 43 ans, née à Aulnay-sous-Bois, et Albert Serra, réalisateur catalan, 47 ans, né à Banyoles. Ce dernier a dérouté plus qu’un spectateur avec son thriller surréaliste de presque trois heures. Pacifiction, tourné en symbiose parfaite avec Benoît Magimel qui incarne le haut-commissaire de la République à Tahiti, raconte une psychose montante concernant la menace d’une reprise des essais nucléaires par l’armée française en Polynésie française. Toute action, mais aussi toute inaction, donne alors matière à des rumeurs et des suspicions sur fond d’une corruption bien réelle.

Avec Saint-Omer, Alice Diop a touché visiblement très juste. Après son Lion d’argent et son prix du premier film à la Mostra de Venise, son accueil triomphal par la critique, et sa sélection pour représenter la France aux Oscars 2023, la réalisatrice se voit décerner le prix Louis-Delluc. Sa première fiction, coécrite avec la romancière Marie Ndiaye, s’inspire d’un fait divers sordide, racontant le procès pour infanticide d'une jeune immigrée sénégalaise accusée d’avoir abandonné son bébé de 15 mois sur une plage normande et ainsi provoqué la mort de sa fille. À travers son personnage principal, Diop questionne à la fois le poids de la maternité et la place d’une femme noire dans la société française.

Le prix Louis-Delluc du Meilleur premier film 2022 a été décerné à Charlotte Le Bon pour Falcon Lake qui sortira le 7 décembre en salles en France. Dans son premier passage derrière la caméra pour un long métrage, l’actrice québécoise, qui fut aussi mannequin et miss météo sur Canal+, raconte les aventures de deux adolescents au bord d’un lac hanté par un esprit. Une œuvre audacieuse qui aurait fait plaisir à Louis Delluc.

