Marc Boutavant, lauréat de la Grande Ourse du Salon du livre jeunesse

Akissi, Mortelle Adèle, Tom Tom et Nana... Les héros superstars des livres pour enfants ont rendez-vous, comme chaque année, au plus grand salon du livre jeunesse en France, à Montreuil, en région parisienne. Cette année, c’est l’illustrateur Marc Boutavant qui reçoit pour l’ensemble de son œuvre la Grande Ourse, le « Goncourt » de l'édition jeunesse.

Publicité Lire la suite

C'est à Montreuil, cette ville de Seine-Saint-Denis, que se tient depuis 38 ans le Salon du livre et de la presse jeunesse. Plus de 400 exposants et 250 auteurs sont attendus à compter de ce mercredi 30 novembre et jusqu'à lundi prochain pour faire vivre la littérature et la presse pour jeunes lecteurs.

Porter l'enfance

L'âne Ariol, le cabot Chien Pourri ou l'écureuil Edmond... Le succès du bestiaire dessiné par Marc Boutavant pour différents scénaristes le désignait tout naturellement pour le plus prestigieux prix du Salon.

« Tous ces personnages sont des personnages que les enfants connaissent et adorent, explique Sylvie Vassallo, la directrice du Salon du livre et édition jeunesse. Nous avons voulu marquer cette capacité de cet auteur-illustrateur à porter l’enfance avec des images exceptionnelles, toujours sensibles, douces, malicieuses. »

« J’ai l’impression d’avoir bien grandi »

Généralement dans l'ombre des auteurs dont il illustre les histoires, Marc Boutavant, né en 1970 à Dijon, accepte l'honneur avec plaisir et humilité : « Les enfants de Montreuil m’ont vu arriver avec Mouk, le petit ourson qui fait le tour du monde. Et là, hop, la Grande Ourse ! J’ai l’impression d’avoir bien grandi. »

Comme chaque année, l'auteur rencontrera ses jeunes lecteurs à Montreuil pour des dédicaces : « Je mets beaucoup d’énergie dans chaque minute que je passe avec eux, mais ils me le rendent tellement que l’énergie circule. J’adore ça. Et il y a plein d’histoires avec des enfants qui reviennent me voir chaque année, qui me donnent des petits cadeaux, qui veulent que je les reconnaisse – et je les reconnais. »

Le lien spécial avec les lecteurs, c'est l'une des magies de l'édition jeunesse mise en avant au Salon de Montreuil.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne