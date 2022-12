La chorégraphe sud-africaine Dada Masilo en un mot, un geste et un silence

02:36 La chorégraphe sud-africaine Dada Masilo en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

La chorégraphe sud-africaine Dada Masilo est née en 1985 dans le township de Soweto. Formée en danse classique et contemporaine à Johannesburg et à Bruxelles, elle a percé sur la scène internationale avec ses réinterprétations très originales et afro-contemporaines du répertoire classique occidental, comme « Roméo et Juliette », « Carmen », « Le Lac des cygnes » ou « Giselle ». En 2022, elle a présenté au Festival d’Avignon « Le Sacrifice ». Portrait en un mot, un geste et un silence.