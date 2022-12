Reportage

Congo-B: la rumba à l'honneur pour le retour du festival «Feux de Brazza»

En hibernation depuis huit ans à cause des dysfonctionnements, de la crise économique et récemment de la crise sanitaire due au Covid-19, le Festival populaire et international de musique traditionnelle « Feux de Brazza » a repris ses droits avec la 6e édition lancée mercredi 8 décembre.