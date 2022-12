Prix Nobel: à Stockholm, Annie Ernaux défend les plus faibles et les droits des femmes

L'autrice française Annie Ernaux a livré un discours fort lors de sa conférence Nobel à Stockholm. Elle a notamment mis en garde contre « une idéologie de repli ».

Dans son discours de réception, l'écrivaine a appelé à la vigilance des intellectuels face aux reculs démocratiques ou humanistes en Europe. « Il y a en Europe - masquée encore par la violence d'une guerre impérialiste menée par le dictateur à la tête de la Russie - la montée d'une idéologie de repli et de fermeture, qui se répand et gagne continûment du terrain dans des pays d'Europe jusqu'ici démocratiques », a-t-elle déclaré lors de sa conférence Nobel à Stockholm, avant de recevoir sa distinction lors du gala de remise des prix samedi.

Et elle a aussi retracé son parcours d'émancipation grâce à la littérature. Annie Ernaux a tenu la promesse qu'elle s'était faite il y a 60 ans, celle de venger sa race en écrivant des livres. « Je pensais orgueilleusement et naïvement qu'écrire des livres, devenir écrivain au bout d'une lignée de paysans sans terre, d'ouvriers et de petits commerçants, de gens méprisés pour leur manière, leur accent, leur inculture, suffirait à réparer l'injustice sociale de la naissance », a-t-elle déclaré, faisant ressurgir de ses paroles la jeune étudiante en lettre de 22 ans.

« Un signal de justice et d'espérance pour toutes les écrivaines »

Annie Ernaux a dédié son prix à tous ceux qui souhaitent plus de liberté, d'égalité et de dignité pour tous les humains. Et elle a également clamé une parole féministe : « Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins pour qui les livres écrits par les femmes n'existent tout simplement pas et ne les citent jamais. La reconnaissance de mon travail par le jury du Nobel constitue un signal de justice et d'espérance pour toutes les écrivaines ».

Une figure du féminisme notamment reconnue par le jury du prix Nobel de littérature 2022. Annie Ernaux a été récompensée pour « le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle », a expliqué le jury.

Après le faste et les honneurs du Nobel de littérature, la romancière avoue avoir tout de même hâte de retrouver le retrait et du temps pour écrire.

