Le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh en un mot, un geste et un silence

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Réfugié en France après avoir subi la terreur au Cambodge, l’orphelin est devenu un maître du 7e art. Pour Rithy Panh, le cinéma est une bataille contre l’obscurantisme. Un combat dans lequel il tourne, détourne et retourne les images. Rescapé du génocide perpétré par les Khmers rouges, le cinéaste primé aux festivals de Cannes et Berlin a dédié sa vie à l’exploration de la violence et des traumatismes, de S21, en passant par L’image manquante et Les tombeaux sans nom, jusqu’à Everything Will Be OK.