Tintin, une exposition en mode immersif à l'Atelier des Lumières

Entretien

Tintin s'offre un coup de jeune, plus de 93 ans après la publication de sa première aventure. À Paris, l’Atelier des Lumières, le premier centre d’art numérique de la capitale, lui dédie jusqu’au 22 janvier 2023 sa nouvelle exposition intitulée « Tintin l’aventure immersive ».

Publicité Lire la suite

Ce spectacle visuel et sonore permet de suivre les aventures du célèbre reporter à la houpette sorti de l'imagination du dessinateur belge Hergé. Petits et grands, de 7 à 77 ans, peuvent se (re)plonger dans l’univers de l’un des plus grands auteurs de bande dessinée du XXe siècle.

► Visite guidée en images.

Tintin en mode immersif {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Depuis quelques années déjà, les expositions immersives élargissent l’offre culturelle à travers le monde en proposant de nouveaux formats de découverte. Dès son ouverture en avril 2018, l’Atelier des Lumières est devenu un lieu incontournable pour ce type de manifestation. Son directeur est Jacques de Tarragon.

RFI : Comment peut-on définir en quelques mots l’Atelier des Lumières ?

Jacques de Tarragon : C’est un centre d’art numérique qui existe depuis un peu plus de quatre ans et qui est dédié aux expositions immersives. La plupart sont consacrées aux grands peintres. La première exposition était dédiée au peintre autrichien Gustav Klimt. Mais nous faisons quelques escapades du côté de la photo par exemple ou de la bande dessinée comme c’est le cas en ce moment. Nous sommes installés dans une ancienne fonderie au cœur du XIe arrondissement, dans le centre de Paris. C’est un très vaste espace où les visiteurs sont totalement immergés dans l’image et la musique, grâce à des projections du sol au plafond en très grand format et en très haute définition.

Les expositions Immersives ont de plus en plus le vent en poupe, notamment auprès des jeunes. Cela dispense-t-il pour autant d’aller dans un musée traditionnel ?

Non, c’est un nouveau prisme, nous proposons simplement une autre voie, complémentaire de celle des musées. Les expos immersives permettent un premier contact ludique. Le spectateur est dans la contemplation, dans une expérience sensorielle. Ce format a aussi l’avantage de s’adresser à tous les publics, à toutes les générations. Mais c’est souvent le point de départ pour un intérêt plus fouillé. Nous croisons souvent des visiteurs qui nous disent avoir vu chez nous les œuvres de tel ou tel artiste et avoir pris un billet pour aller mieux découvrir son travail au musée. Lorsque l’immersif peut communiquer avec le traditionnel, c’est que le pari est gagné.

Les expositions immersives connaissent elles du succès à l’étranger également ?

Sans aucun doute. Le succès de l’Atelier des Lumières nous a d’ailleurs poussé à nous développer à l’international. Nous avons ouvert un site à Amsterdam et à New York récemment. Il est vrai que c’est un secteur où il y a de la concurrence. Pour réaliser des expositions de qualité. Il faut avant tout des installations robustes qui permettent de faire un travail sur le long terme.

Les aventures de Tintin s’accommodent parfaitement de cette expérience immersive. Comment l’expliquez-vous ?

De très nombreuses scènes se prêtent en effet de façon remarquable à l’exercice de l’immersion. Avec Tintin, on va sous les mers, dans l’espace, on traverse les grandes plaines des États-Unis, bref tout cela est parfaitement approprié à l’aventure Immersive. Un expert de Tintin va trouver que c’est très complet et un néophyte va parfaitement comprendre de quoi est constitué l’univers du célèbre reporter crée par Hergé.

►À écouter aussi : Vous m'en direz des nouvelles - Tintin à la carte !

Comment avez-vous travaillé pour cette exposition Tintin ?

Nous sommes partis des planches originales des 24 albums et avons décliné l’exposition en huit chapitres : Tintin l’aventurier, les amis et compagnons fidèles de Tintin, ses ennemis aussi, la thématique du voyage, etc. Cela a nécessité plus de six mois de travail.

Le fond sonore est composé de musique anglo-saxonne des années 60-70. Pourquoi ce choix ?

Les ayants droits de Tintin nous ont suggéré de nous inspirer de la discothèque d’Hergé. Nous y avons trouvé les Beatles, David Bowie, Iggy Pop entre autres. Toutes ces musiques se prêtent parfaitement à l’univers visuel de Tintin. Nous avons d’ailleurs travaillé main dans la main avec les ayants droits, ils ont été notre « caution scientifique ».

►À lire aussi : Un dessin de Tintin vendu aux enchères pour un montant record

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne