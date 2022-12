Pourquoi fait-on la fête?

Festivités

Dans la plupart des cas, la fête est une exception et un paroxysme, elle rythme la vie en suivant le calendrier des saisons ou de l’histoire. Elle nous met en contact avec les grands événements de la vie, à commencer par la naissance et la mort, elle interroge à la fois notre appartenance à la communauté et, parfois aussi, notre capacité à la subvertir.

« Je hais le Nouvel An », écrivait Antonio Gramsci en 1916 avant d’ajouter : « Pas de jour de jubilation aux rimes obligées collectives, à partager avec des étrangers qui ne m’intéressent pas. Parce qu’ont jubilé les grands-parents de nos grands-parents, etc., nous devrions, nous aussi, ressentir le besoin de la jubilation. » Un récent sondage révèle qu’à l’instar du philosophe et théoricien politique italien, près de la moitié de la population éprouverait une forme d’anxiété à l’approche des fêtes de fin d’année. On va jusqu’à parler de « natalophobie ».

Les raisons en sont diverses, du rejet de la fête commerciale et de la joie sur commande – ce sont les arguments avancés par Gramsci – à la peur de la solitude, en passant par les tensions familiales ou l’incompréhension des proches devant des choix de vie critiqués. Toutes ces explications déclinent au fond la même crainte de voir souligner son exclusion du corps social, que celle-ci soit d’ordinaire subie, voulue ou simplement assumée. On ne saurait pourtant réduire la fête à une manifestation de conformisme. Quel est alors son sens profond ?

La fête, entre conformisme et transgression

Dans l’édition de 1950 de L’homme et le sacré, le sociologue Roger Caillois rappelait « les caractères principaux de la fête primitive ». « C'est un temps d'excès, expliquait-il. On y gaspille des réserves quelquefois accumulées durant plusieurs années. On viole les lois les plus saintes, celles sur qui paraît fondée la vie sociale elle-même. Le crime d'hier se trouve prescrit, et à la place des règles accoutumées s'élèvent de nouvelles prohibitions, une nouvelle discipline s'installe, qui ne semble pas avoir pour but d'éviter ou d'apaiser les émotions intenses, mais au contraire de les provoquer et de les porter à leur comble. L'agitation croît d'elle-même, l'ivresse s'empare des participants. »

Ce qu’il décrivait évoque pour nous le sens du carnaval, du moins quand il conserve sa fonction transgressive, comme à Dunkerque, dans le Nord : on y peut changer de genre et de statut social, revêtir les atours d’un animal ou simuler la folie, y donner libre cours à des comportements normalement sanctionnés, telle que l’ivresse sur la voie publique. Aux Gras de Douarnenez, dans le Finistère, il est d’usage de dire qu’en cette période « on ne trompe pas, mais qu’on se trompe de femme ou de mari. » Les scènes de carnaval montrées dans le film Molière (1978) d’Ariane Mouchkine nous rappellent que par le passé, le renversement des valeurs pouvait aller beaucoup plus loin, et toucher à l’organisation sociale et politique de la communauté.

« Les fêtes, poursuivait Roger Caillois, ouvrent les portes du monde des dieux, l'homme s'y métamorphose et y atteint une existence surhumaine. Elles donnent sur le Grand Temps et servent à jalonner le temps ouvrable. Le calendrier, entre elles, ne compte que des jours creux et anonymes, qui n'existent que par rapport à leurs dates plus expressives : aujourd'hui que les fêtes ont perdu presque toute réalité, on dit encore : c'est après Pâques ou c'était avant Noël. » La fête est alors « facteur d’alliance », en ce qu’elle crée un moment commun pour reformer la communauté, qu’elle soit religieuse – pour les croyants –, familiale – pour la plupart d’entre nous – ou porteuse d’une identité nationale, locale, professionnelle ou politique.

Religieuse ou laïque, la fête vit tant qu’elle est populaire

À Saint-Étienne, dans la Loire, la Sainte-Barbe protectrice des mineurs a pris, avec la fin de l’exploitation du charbon, l’allure d’un jour de commémoration. À Lyon, la Fête des lumières tire son origine de la procession organisée vers la colline de Fourvière par les autorités de la ville le jour de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre, pour prévenir l’épidémie de peste, en 1653. Deux siècles plus tard, en 1852, l’inauguration d’une statue dorée de la Vierge ayant été repoussée du 8 septembre au 8 décembre en raison d’inondations, elle a finalement lieu de nouveau sous la pluie. La population décide de déposer sur le rebord des fenêtres les éclairages initialement prévus pour le rassemblement. Les illuminations deviennent une tradition qui s’étend à d’autres villes de la région avant de devenir, sous impulsion municipale, une fête populaire – touristique et commerciale – dont l’origine religieuse est souvent oubliée, ou reléguée au second plan.

Si beaucoup de fêtes ont en France une origine chrétienne – les dates choisies, comme le 25 décembre pour Noël, venant prendre opportunément la place des grands rituels païens, ainsi de la naissance du Christ déplacée vers le solstice d’hiver –, la République et les mouvements syndicaux ou politiques ont apporté un autre calendrier solennel ou mémoriel : le 14 juillet bien sûr, comme fête nationale, mais aussi le souvenir des armistices des deux guerres mondiales, les 11 novembre et 8 mai, ou encore la fête du travail le 1er mai, assortie d’un défilé syndical.

D’autres anniversaires sont autant des occasions de se rassembler que de réaffirmer ses différences, de la Marche des fiertés créée à New York le 27 juin 1970 en commémoration des émeutes de Stonewall l’année précédente, à la Fête de l’Humanité créée en 1930 par Marcel Cachin, alors directeur du journal communiste éponyme. La fête des mères, souvent associée au maréchal Pétain, qui lui donne en 1942 une valeur quasi liturgique en lien direct avec la devise de Vichy, « Travail, famille, patrie », a une histoire bien plus complexe, qui remonte à la Grèce antique et sert, vers la fin du XIXe siècle, les intérêts d’une propagande nataliste, dans une France à la démographie en berne.

Quand la fête dialogue avec le déclin et la mort

Si la fête est une parenthèse, explique l’anthropologue Jean Duvignaud dans Le Don du rien (1977), elle a pu, quand elle perd son caractère d’exception, engloutir des nations ou des cultures entières. Au XVIIIe siècle, le carnaval de Venise durait six mois sur trois périodes distinctes de l’année, de début octobre à l’Avent, puis du 26 décembre au mardi gras, et encore deux semaines après l’Ascension. La ville où l’on vivait si souvent masqué devint ainsi le paradis des échanges clandestins, diplomatiques entre autres, mais la République sérénissime dévoilait surtout dans ses excès que son histoire millénaire allait bientôt s’achever. Conquise par Bonaparte qui interdit le carnaval en 1797, elle fut aussitôt cédée aux Autrichiens qui le rétablirent, mais sa splendeur avait disparu.

35 ans plus tard, témoigne l’écrivain et publiciste allemand Heinrich Heine, c’est encore en plein carnaval, à Paris cette fois, que se déclenche la première épidémie de choléra. « Son arrivée fut officiellement notifiée le 29 mars, écrit-il, et comme c’était le jour de la mi-carême, qu’il faisait beau soleil et un temps charmant, les Parisiens se trémoussèrent avec d’autant plus de jovialité sur les boulevards, où l’on aperçut même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure défaite, raillaient la crainte du choléra et la maladie-même. […] Tout à coup, le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque et découvrit à l’étonnement de tout ce monde un visage d’un bleu violet. […] Les rires se turent, et l’on conduisit bientôt plusieurs voitures de masques du bal immédiatement à l’Hôtel-Dieu [...]. On prétend que ces morts furent enterrés si vite qu’on ne prit pas le temps de les dépouiller des lèvres bariolées de la folie et qu’ils reposent dans la tombe gaiement comme ils ont vécu. »

