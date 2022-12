L’anniversaire, une fête pour conjurer la mort?

Festivités

La fête d’anniversaire, avec son lot de cadeaux, de bougies et de gâteaux, est tout bonnement devenue un incontournable rituel de passage pour chacun d’entre nous. Mais savez-vous d’où vient cette célébration, et surtout, de quand date-t-elle vraiment ?

« Un joyeux non-anniversaire ! À moi ! À qui ? À moi ! À vous ! », chantent à l’unisson le Chapelier fou et le Lièvre de mars dans le film d’animation de Walt Disney, Alice au pays des merveilles, sorti en 1951 et inspiré du roman éponyme de l’auteur britannique, Lewis Carroll. Le « non-anniversaire », cet événement déjanté inventé par le romancier en 1871, qui célèbre tous les jours de l’année… sauf celui de son vrai jour de naissance !

Dans son récit, Lewis Carroll dépeint un monde féérique, merveilleux et bien loin de notre réalité. Car contrairement aux deux personnages dans cette scène, c’est bien le jour d’anniversaire que nous fêtons tous chaque année. Une date attendue pour certains, parfois redoutée pour d’autres. Un moment de joie et de convivialité qui évoque la plupart du temps des souvenirs de bougies soufflées, de gâteaux partagés et de cadeaux déballés.

Mais d’où vient donc cette tradition de célébrer notre venue au monde ? Pourquoi avons-nous fait de l’anniversaire une fête de l’individu ? Et surtout, depuis quand ? Selon Jean-Claude Schmitt, historien spécialiste du Moyen Âge et auteur de l’ouvrage L’invention de l’anniversaire, il faut attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle pour que l’anniversaire devienne une fête individuelle, familiale et régulière, telle qu’elle l’est aujourd’hui.

Une coutume donc très récente qui s’est surtout déployée dans les pays et les cultures où l’on donne une importance particulière à l’individu. « L’anniversaire est intimement lié à un aspect de commercialisation et de consommation, où les intérêts économiques placent l’individu au centre. Au contraire, les cultures très théocratiques ou très marquées par la religion fêtent surtout les fêtes religieuses. Donc, l’anniversaire s’accompagne d’une certaine sécularisation de la société », explique quant à lui Christian Helson, professeur en psychologie et auteur de l’article Anniversaires et psychologie des âges de la vie.

En plus, toutes les communautés ne célèbrent pas ce fameux anniversaire. Au Bhoutan par exemple, les anniversaires ne sont traditionnellement pas fêtés puisque beaucoup ne connaissent pas leur date de naissance, et surtout, considèrent cet événement comme le signe de l’individualisme. Aussi, certaines cultures calculent parfois différemment leurs âges. C’est pourquoi, dans plusieurs pays de l’Asie du Sud-Est, comme au Bhoutan, au Vietnam, ou en Corée du Sud, les citoyens gagnent une année en plus chaque 1er janvier, et célèbrent leurs anniversaires collectivement lors de cette journée.

Célébration de la mort, à la célébration de la vie

Pour comprendre l’origine de l’anniversaire comme on le connaît aujourd’hui, il faut remonter quelques siècles en arrière, jusqu’au Moyen Âge. L’historien Jean-Claude Schmitt a retrouvé des traces de cette célébration à la fin de l’Antiquité, puis pendant l’Empire romain. « Pendant longtemps, l’anniversaire se fête surtout sous l’impulsion des souverains. Sous l’Empire romain, l’anniversaire de naissance de l’empereur est même une fête obligatoire », souligne-t-il.

Cet anniversaire de l’empereur romain est alors une fête païenne, sans religion. Et c’est précisément pour cela, que pendant des siècles entiers, tout au long du Moyen Âge, la tradition de l’anniversaire de naissance est écartée par le christianisme et l’Église catholique, en Occident. « Au Moyen Âge, ce qu’on appelle anniversaire, c’est l’anniversaire de la mort. On célèbre la mémoire du défunt chaque année, à la date de son décès. C'était une philosophie de la vie bien différente d'aujourd'hui, puisque selon l'Église et l’idéologie chrétienne, la mort représente le début de la vraie vie, la vie éternelle », affirme l’historien. D’autant plus qu’à l’époque, très peu connaissent leur date exacte de naissance.

Pourtant, à travers les siècles, une bascule progressive s’opère : celle du passage de la célébration de la mort, à la célébration de la vie. « En fêtant le fait d’être vivant, on conjure la mort. D’ailleurs, on voit bien qu’aujourd’hui, plus on avance en âge, moins on fête avec entrain ses anniversaires, puisque la mort se fait plus proche », rappelle Christian Helson.

Le culte de la naissance à l’origine de l’anniversaire

Alors comment expliquer ce basculement vers la célébration de la vie ? D’abord, la réforme protestante, très présente dans les pays Anglo-saxons, qui fait de l’anniversaire de naissance « non pas un péché d'orgueil comme avec le catholicisme, mais un moment glorifiant la venue au monde d’une personne », assure Christian Helson. Le protestantisme refuse les liturgies catholiques, et par substitution, promeut la fête de l’individu. Dès le 17e siècle, Samuel Pepys, parlementaire anglais, note d’ailleurs chaque année dans ses célèbres journaux (intitulés Diaries) son propre anniversaire, ainsi que celui du roi. En France, l’anniversaire ne devient une fête régulière et normalisée qu’au début du 20e siècle.

Ensuite, si le fait de célébrer son anniversaire paraît si banal aujourd’hui, c’est parce que la pratique religieuse s’est fortement affaiblie en Occident. « Le culte des saints et des dieux s’est affaissé pour laisser place à un terrain libre, celui de la promotion de l’individu, du narcissisme », nous informe Jean-Claude Schmitt.

Ajoutons à cela notre changement de regard sur l’enfant, devenu au fil des années un objet d’amour et d’attention des parents, à mesure que la mortalité infantile décroît, comme le décrit Christian Helson. « Le fait de fêter son anniversaire s’accompagne d’un mouvement sur un siècle qui souhaite rendre hommage à l’enfant et le faire appartenir au foyer. »

Pour leur «Quinceañera» (15e anniversaire), les jeunes filles organisent avec leur famille des soirées à l'image de cérémonies de mariage. © Thalia Juarez / AP

Ce culte de « l'enfant-roi » se retrouve bien dans beaucoup de pays et de nombreuses traditions. L'exemple phare : la fameuse Quinceañera, célébrée en Amérique latine lors du 15e anniversaire des jeunes filles pour marquer leur passage de l'adolescence au stade de femme, avec des cérémonies dignes des plus grands mariages et des robes de princesses toutes plus extravagantes les unes que les autres. Ou tout simplement, le concept de baby shower aux États-Unis, une fête prénatale, qui célèbre autour de friandises, d'activités et de petits cadeaux, l'enfant avant même qu'il ne soit né !

L’anniversaire, un marqueur social

La chanson « Joyeux anniversaire », déclamée par des milliers de personnes chaque jour, est elle-même extrêmement moderne. La mélodie date de 1893, inventée par deux institutrices américaines, Patty et Mildred Hill. Pour obtenir les paroles déclinées en 18 langues, il faut attendre 1912, et à ce jour, nul ne sait qui a eu l’idée d’ajouter le mot « anniversaire » à la mélodie !

Mais alors, pourquoi avons-nous intériorisé aussi rapidement cette norme autour de l’anniversaire ? D’après Christian Helson, c’est pour conjurer notre avancée en âge et le temps qui passe. « L’anniversaire est une façon de se sentir accompagné dans le passage d’âge, de renforcer l’estime de soi, de s’entourer d’amis pour combler un besoin de rencontre et de convivialité ». Et selon le professeur, comme nous accordons moins d'importance aux rites collectifs, nous les avons remplacés par des rituels individuels, avec les bougies, la chanson d’anniversaire, les cadeaux et un gâteau.

Gâteau d'anniversaire vendu aux Etats-Unis dans un supermarché, en avril 2022. © Nam Y. Huh / AP

D’un point de vue psychologique, l’anniversaire est un véritable indicateur de notre état d’esprit et une date qui permet de faire un bilan de l’année écoulée, et de celles à venir. C’est par exemple pour cela qu’un changement de dizaine entraîne souvent beaucoup de questions intérieures : où en suis-je dans ma vie ? Ai-je coché toutes les étapes que j’aurais aimé accomplir jusqu’ici ? Des interrogations qui provoquent parfois un sentiment de déprime ou d’angoisse à son anniversaire : c’est ce qu’on appelle le « birthday blues ».

D’ailleurs, si le passage à la dizaine supérieure représente aujourd’hui un cap majeur de la vie, l’importance symbolique accordée au chiffre 10 n’a pas toujours été ainsi. « Autrefois, on comptait les âges notables par multiple de 7. L’âge de raison à 7 ans, la majorité à 21 ans… Puis, on a décimalisé les choses après la Révolution française, et on s'est mis à compter en décennie », indique le professeur en psychologie.

Alors que ce rituel a mis deux mille ans pour s’imposer, aujourd’hui, une chose est sûre : l’anniversaire représente une industrie très rentable aux quatre coins du monde, avec des parents parfois prêts à dépenser une petite fortune pour célébrer leur progéniture.

