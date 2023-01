Sembène Ousmane: un hommage à la Cinémathèque française pour le centenaire de sa naissance

Le réalisateur-conteur-écrivain sénégalais Ousmane Sembène, dans son bureau à Dakar, le 18 février 2005.. AFP/SEYLLOU

Sembène Ousmane aurait eu cent ans ce 1er janvier 2023. Cette figure mythique du cinéma africain, également romancier et nouvelliste, était né à Ziguinchor et avait découvert le pouvoir du 7ème art, qu'il mettra au service de son engagement politique, au service de la justice et de la représentation de l'Afrique. La cinémathèque française à Paris lui rendra hommage avec une rétrospective à partir de jeudi prochain.