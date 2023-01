Culture africaine: les rendez-vous en janvier 2023

À Paris, Abidjan, Casablanca, Kinshasa, Ouagadougou, Saint-André, Londres, Rabat, Biarritz, New Haven, Clermont-Ferrand, Nairobi, Baltimore, Conakry, Johannesburg, en salle ou en plein air, voici dix-huit rendez-vous de la culture afro ou africaine à ne pas manquer en ce mois de janvier. N’hésitez pas à nous envoyer vos prochains évènements culturels « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.

Du 5 au 15 janvier, la Cinémathèque à Paris présente une grande rétrospective d’Ousmane Sembène (1923-2007). Le réalisateur sénégalais est l’auteur d’une douzaine de films dont neuf longs métrages, mais aussi écrivain et cinéaste pionnier, et surtout militant actif pour la défense du cinéma en Afrique.

Jusqu’au 7 janvier, la Galerie Cécile Fakhoury à Abidjan présente Bonne nouvelle. La première exposition personnelle du peintre Thibaut Bouedjoro-Camus en Côte d’Ivoire aborde « des questionnements intimes et collectifs qui prennent pour décor des espaces méticuleusement construits, ancrés dans les strates d’un espace-temps ou se mélangent Abidjan et Paris ».

Jusqu’au 9 janvier, l’artiste marocain Younes Khourassani présente à la Galerie 38 à Casablanca des œuvres résolument lumineuses et hypnotiques. Lumière sacrée est une façon originale de trouver l’espoir dans l’obscurité et les ténèbres de notre époque actuelle.

Le Salon des Bruits de Kinshasa invite pour cinq jours de festivités et de programmation culturelle entre le 10 et 14 janvier. Organisé par le collectif Malafi’arts production et l’Institut français de Kinshasa, l’évènement offre ateliers, performances, conférences, musique et un marché.

« Eziko », performance vidéo de Buhlebezwe Siwani. Œuvre présentée dans l’exposition « L’Art dans la Cité », organisée par la Fondation Dapper et la Rotonde des Arts Contemporains à Abidjan. © Buhlebezwe Siwani

Du 11 au 14 janvier aura lieu à Ouagadougou la 8e édition du Soko Festival au Burkina Faso. Le Marché des Arts de la scène et du spectacle vivant ouest-africain facilite les rencontres professionnelles permettant aux artistes de « booster leur carrière à l'échelle internationale ».

La 26e édition de Maghreb, si loin, si proche débute le 13 janvier dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Le festival de cinéma s’affiche comme « une des rares manifestations consacrées aux échanges entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord ».

Du 17 janvier au 11 février, la galerie Tiwani Contemporary propose à Londres une exposition sur Virginia Chihota qui avait représenté le Zimbabwe à la Biennale de Venise en 2013 : Chibereko chakaramba kuudzirwa (The womb refused to be told). Cette série d’œuvres sérigraphiques murales contemple la nature des actes de refus et de résistance qui entrent en jeu dans la protection de l'identité, de la famille et de la communauté.

Après avoir accueilli 220 000 visiteurs au Palais de la Marina à Cotonou, l’exposition Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui – de la restitution à la révélation investit à partir du 18 janvier le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, au Maroc.

« Rêve le futur », de Pascal Konan. Œuvre présentée dans l’exposition « L’Art dans la Cité », organisée par la Fondation Dapper et la Rotonde des Arts Contemporains à Abidjan. © Pascal Konan

Entre le 20 et 28 janvier, le Festival international documentaire (FIPADOC) à Biarritz promet de nous donner des nouvelles du monde à travers de 200 œuvres sélectionnées parmi les 2 000 films reçus du monde entier. Une occasion unique de découvrir aussi des films forts de réalisateurs venus d’Afrique.

Jusqu’au 22 janvier, le Yale Center for British Art de la ville américaine New Haven présente une exposition de Njideka Akunyili Crosby. L’artiste plasticienne nigériane travaille à Los Angeles et évoque souvent les souvenirs de son pays natal, mais aussi une critique de l’histoire postcoloniale dans son œuvre. Sa série The Beautyful Ones montre des portraits intimes d’enfants nigérians, y compris des membres de sa propre famille.

Le 24 janvier aura lieu la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante (JMCA), proclamée par l’Unesco en 2019. L’idée est de promouvoir toutes sortes d’évènements liés à la culture africaine et afrodescendante, indispensable pour le développement du continent et pour l’humanité en général.

La Fondation Dapper organise à partir du 25 janvier sa première exposition en Côte d’Ivoire. À la Rotonde des Arts Contemporains à Abidjan, L’Art dans la Cité aborde les enjeux des mégapoles africaines d’aujourd’hui : Abidjan, Dakar, Nairobi, Le Cap, Johannesburg, Bamako, Lagos, Kinshasa, Cotonou, Douala. 25 artistes contemporains s’expriment à travers des photographies, peintures, installations, vidéos, sculptures sur des villes vivantes, des villes de résilience, des villes mémoire…

Du 27 janvier au 4 février se déroule le Festival international du court de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Les trois compétitions réuniront des courts métrages sélectionnés parmi des milliers reçus du monde entier. La compétition internationale affiche 78 films de 52 nationalités, dont Bergie (sans abri), du réalisateur sud-africain Dian Weys racontant l’histoire d’un officier de police qui doit déplacer des sans-abri pour une course de l’espoir de dix kilomètres… La section Regards d’Afrique présente neuf films, dont Mawbé des Sénégalais Selemane Dieye et Laurent Yannick Dorego qui racontent le périple de quatre jeunes apprentis mécaniciens à Dakar.

« Nuits Balnéaires, Alexandre Tako », de Kader Diaby. Œuvre présentée dans l’exposition « L’Art dans la Cité », organisée par la Fondation Dapper et la Rotonde des Arts Contemporains à Abidjan. © Kader Diaby

Jusqu’au 28 janvier, le Nairobi Contemporary Art Institute (NCAI) présente Mwili, Akili na Roho, un groupe multigénérationnel de dix artistes. Une sélection de plus de 40 œuvres d’art créées entre 1950 et 2000, représentative de la peinture figurative d’Afrique de l’Est, en particulier du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

Jusqu’au 29 janvier, le Baltimore Museum of Art explore les répercussions de la Grande Migration (1915-1970) sur l’art et la culture des Noirs. À l’époque, plus que six millions d’Afro-Américains ont quitté le Sud pour des destinations à travers les États-Unis. Legacies of the Great Migration a passé commande auprès de douze artistes noirs de renom : Akea Brionne, Mark Bradford, Zoë Charlton, Larry W. Cook, Torkwase Dyson, Theaster Gates Jr, Allison Janae Hamilton, Leslie Hewitt, Steffani Jemison, Robert Pruitt, Jamea Richmond-Edwards et Carrie Mae Weems.

La Villa des Arts de Conakry accueille jusqu’au 30 janvier l’exposition Guinée Plurielle 2. L’exposition ambitionne de représenter « une Guinée moirée, multicolore, multiforme, multiple, inhabituelle, audacieuse et sous des expressions diversiformes ». Elle réunit sept artistes guinéens et étrangers exposant 70 œuvres et s’inscrit dans la mission de l’institution de soutenir les artistes et promouvoir l'art et la culture en Guinée.

Vous avez jusqu’au 31 janvier pour envoyer votre manuscrit pour la 3e édition du prix littéraire Voix d’Afriques, initié par RFI et les éditions JC Lattès pour faire émerger les jeunes auteurs et auteures de langue française du continent africain. Le roman lauréat sera publié par les éditions JC Lattès et présenté sur les antennes de RFI. Le lauréat bénéficiera également d’une résidence à la Cité internationale des arts à Paris, partenaire du prix. Qui sera le successeur de Yaya Diomandé, Fann Attiki et Ernis ?

Sous le slogan Where Storytellers Come Together, le Joburg Film Festival en Afrique du Sud nous invite à sa 5e édition avec des films provenant de plus de 35 pays du monde entier, dont 20 premières africaines et 27 premières sud-africaines. Du 31 janvier au 5 février, l’évènement ambitionne d’être « une plateforme passionnante et indépendante qui ne se contente pas de raconter les histoires de l'Afrique, mais qui présente, met en valeur et récompense l'excellence locale et internationale dans le domaine du cinéma ».

