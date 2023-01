France: «Charlie Hebdo» consacre un numéro spécial au régime des mollahs en Iran

Charlie Hebdo publie ce mercredi 4 janvier un numéro spécial, caricaturant le régime des mollahs en Iran et apportant son soutien à la révolte des Iraniennes et des Iraniens.

C'était le 7 janvier 2015, il y a presque huit ans : l'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. Huit ans après, l'hebdomadaire satirique n'a rien perdu de son mordant. Charlie Hebdo publie ce mercredi 4 janvier un numéro spécial, caricaturant le régime des mollahs en Iran et apportant son soutien à la révolte des Iraniennes et des Iraniens.

Publicité Lire la suite

Il y a un mois, Charlie hebdo a lancé un concours international de dessins intitulé « Dégagez les mollahs » avec comme consigne de réaliser la caricature la plus drôle et la plus méchante du guide suprême iranien Ali Khamenei, qualifié de chef religieux d’un autre âge devant être renvoyé dans les poubelles de l’histoire.

Trois cents dessins sont arrivés du monde entier, trente-cinq ont été sélectionnés pour illustrer ce numéro spécial consacré au mouvement de contestation en Iran, qui a fait plus de 500 morts en 4 mois.

► À lire aussi : Iran: une nouvelle campagne de surveillance du port du voile pour les femmes

L'édito de Riss | "Le concours #MullahsGetOut était une manière de rappeler que les raisons pour lesquelles avaient été assassinés les dessinateurs et rédacteurs de Charlie, il y a huit ans, sont malheureusement toujours d’actualité." https://t.co/FlZu792BQz — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

« Mollahs, retournez d’où vous venez »

Dans son édito, Riss, le directeur de la publication, érige le dessin satirique comme guide suprême de la liberté. « Les raisons pour lesquelles ont été assassinés les rédacteurs et dessinateurs de Charlie Hebdo il y a huit ans à Paris sont toujours d’actualité, précise-t-il. Ceux qui refusent de se soumettre aux diktats des religions prennent le risque de le payer de leur vie ».

Sur la couverture du journal sous le titre « Mollahs, retournez d’où vous venez », on peut voir une file indienne de petits mollahs gris retourner dans le sexe d’une femme nue souriante, mais aussi des chevelures de femmes tressées servant de cordes à pendu au guide suprême ou encore le slogan « Femme, vie, liberté », détourné en énorme coup de poing, reçu en pleine face par l’ayatollah Khamenei.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne