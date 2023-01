Les Golden Globes récompensent «Banshees of Inisherin» dans une cérémonie qui se voulait inclusive

La 80e cérémonie des Golden Globes s’est terminée mercredi 11 janvier, ouvrant la saison des récompenses, remises par l’association de la presse étrangère d’Hollywood. Au-delà des prix, l’événement était particulier car il s’agissait de la première fois depuis le refus de la chaîne NBC de diffuser la cérémonie, après une série de révélations sur les méthodes peu éthiques de l’association et l’absence de noirs parmi la centaine de votants.

Avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat

Banshees of Inisherin est reparti avec trois récompenses, dont meilleure comédie et meilleur acteur pour Colin Farrel. The Fabelmans, de Steven Spielberg, a remporté lui le Golden Globes du meilleur drame, devant Top Gun Maverick et Avatar.

Mais l’événement était aussi un peu particulier, pas seulement pour la courte intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le comédien Jerrod Carmichael, le premier hôte afro-américain des Golden Globes, a joué d’entrée la carte de l’honnêteté. « Je vais vous dire pourquoi je suis là, je suis là parce que je suis noir. Vous préparez un thé à la menthe à la maison et la minute d’après, vous êtes la caution noire d’une organisation blanche en difficulté. »

Mais en dehors de son franc monologue, la soirée a ressemblé aux précédentes : festive, avec des stars comme Brad Pitt ou Eddie Murphy bien au rendez-vous malgré la controverse.

Et la longueur des discours des lauréats a montré leur enthousiasme. Michelle Yeoh, l’ex-spécialiste de films de kung-fu, a reçu un Golden Globe pour sa performance impressionnante dans Everything, Everywhere, All at Once. Elle n’avait aucune envie d’être interrompue par l’orchestre : « Fermez-là ! Je peux vous botter les fesses ! »

Même un habitué des honneurs comme Steven Spielberg n’a pas caché sa joie, un troisième Golden Globe de réalisateur à la main pour The Fabelmans, un film autobiographique.

« Durant le Covid-19, je ne savais même pas si nous tous, nous aurions la chance de raconter un jour une autre histoire. Personne ne sait vraiment qui nous sommes jusqu’à ce que l’on trouve le courage de dire qui nous sommes vraiment et il m’a fallu beaucoup de temps pour raconter mon histoire. »

Hollywood a l’air réconcilié avec les Globes. Mais la chaîne NBC jettera aussi un œil sur l’audience de la soirée pour décider ou pas de prolonger son contrat de diffusion, arrivé à terme cette année.

