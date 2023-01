Mort du célèbre guitariste de rock britannique Jeff Beck

Geoffrey Arnold Beck, dit Jeff Beck, avait 78 ans. Il était né à Londres le 24 juin 1944. Il avait été classé cinquième meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stones.

Le guitariste de légende britannique Jeff Beck est mort à l'âge de 78 ans d'une méningite, a annoncé sa famille mercredi soir 11 janvier dans un communiqué.

« Au nom de sa famille, c'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Jeff Beck. Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement hier », selon le communiqué sur le compte Twitter officiel du musicien.

Né le 24 juin 1944 dans la banlieue sud de Londres, au Royaume-Uni, il est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de rock, hard rock, blues et même de jazz de tous les temps, notamment pour son style innovant de jeu de guitare électrique, aux côtés d'Eric Clapton, et de Jimmy Page avec qui il a joué dans le groupe The Yardbirds. Il avait fondé également au tournant des années 1960 et 1970 le groupe de hard rock The Jeff Beck Group avec le chanteur Rod Stewart et le guitariste Ron Wood, avant une longue carrière solo.

Il a remporté de nombreux prix et distinctions, notamment huit Grammy Awards, et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2009.

