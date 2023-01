«Babylon», l’époque où Hollywood était la capitale du vice

Margot Robbie dans une scène de « Babylon », réalisé par Damien Chazelle. © Paramount Pictures

Texte par : Sophie Torlotin Suivre 1 mn

Six ans après le triomphe de « La La Land », Damien Chazelle replonge dans l'histoire du cinéma pour une œuvre tout en démesure. « Babylon », son cinquième long métrage, sort ce mercredi 18 janvier en salles en France. Ce film fleuve et cru, avec Margot Robbie et Brad Pitt, rend hommage à la folle liberté des débuts de Hollywood, avant l'arrivée du cinéma parlant.