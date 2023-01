Cinéma: à Alcarraz, «Nos soleils», de Carla Simon, le pot de terre contre le pot de fer

Sur les écrans ce mercredi 18 janvier, la sortie attendue de Nos soleils, le dernier film de Carla Simon. Couronnée de l'Ours d'or pour ce second long métrage à Berlin en février 2022 -elle l'avait déjà été pour son premier film Estiu 93- la jeune réalisatrice catalane est une habituée des lauriers avec un cinéma pourtant économe, sensible, au plus près des « petites gens ». Je dédie ce prix « aux gens qui cultivent la terre… pour remplir nos assiettes », avait-elle déclaré à Berlin. Une histoire de famille, d'identité, de paysans... et un film solaire.

Comment les premières images d'un film nous installent dans une ambiance. Nos soleils s'ouvre sur un paysage de petits arbres, de coteaux de terre rouge. Il fait soleil, une brise souffle, au loin, on devine la mer et on entend des enfants jouer. Iris et ses deux petits cousins, Pere et Pau, sont dans une carcasse de cette 2CV ; c'est leur navette spatiale et ils sont en route vers le soleil. « Le soleil me brûle les yeux, vite des lunettes », réclame Iris, véritable cheffe de bande... Le film est placé sous le signe du soleil, judicieux titre français. Le soleil de ces terres de Lleida en Catalogne, qui fait mûrir les pêches, figues et tomates. Le soleil qui tape sur les épaules des cueilleurs africains et catalans. Le soleil des panneaux photovoltaïques qui envahissent peu à peu les coteaux. Parce que les fruits sont vendus à perte, les paysans cèdent leurs terres.

Les jeux des enfants, leurs inventions... et leurs bêtises sont l'un des soleils du film de Carla Simon. «Les enfants sont des acteurs nés», dit la réalisatrice. © Pyramide films

Les trois enfants appartiennent à la tribu Solé. Avec le grand-père, le patriarche, vit son fils Quimet, son épouse, Dolors et les trois enfants, deux adolescents et la petite Iris. À ce noyau dur s'ajoutent les deux sœurs de Quimet et leurs propres enfants. La famille exploite des champs d'arbres fruitiers depuis plusieurs générations. Des terres cédées en remerciement pour service rendu par une autre famille, les Pinyol. Les ancêtres Solé avaient caché les Pinyol dans leur cave pendant la guerre civile : ces derniers étaient pourchassés car riches propriétaires terriens. A l'époque, rappelle le grand-père, on ne signait pas de papier, la parole suffisait. Mais les générations changent, les coutumes aussi : pas de papier, pas de titre de propriété. La famille Solé a neuf mois pour rendre ces terres à leur propriétaire, le jeune Pinyol. Le temps de la récolte, le temps de l'été.

Nos soleils de Carla Simon: la petite Iris avec le patriarche. C'est une histoire de famille que raconte la réalisatrice mais elle questionne sur l'avenir d'un certain monde rural et d'une agriculture traditionnelle. © Pyramide Films

« Plus un acteur est proche de son personnage, plus il sera convaincant »

C'est un peu l'histoire de sa propre famille que raconte Carla Simon avec ce film choral. « J’ai travaillé avec des acteurs non professionnels de la région d’Alcarràs très attachés à leur terre. Afin d’incarner cette famille avec le plus de réalisme possible, je leur ai demandé de passer beaucoup de temps ensemble. Ils en ont tellement passé qu’ils s’appellent désormais par le nom de leurs personnages », raconte t-elle dans la note d'intention du film, Si dans le précédent film de Carla Simon, Estiu 93, la caméra épousait le point de vue de la petite orpheline Frida, ici, elle accompagne les adolescents Roger et sa sœur Mariona. Ils font tous deux le lien entre les différentes générations : les parents, les anciens et les petits et c'est par eux que l'on lit les tensions qui agitent les adultes. Ils comprennent les enjeux du moment tout en essayant de vivre leur vie d'adolescents. Émouvant Roger en particulier : bras droit de son père qu'il tente de protéger malgré lui, il tente le bio, des tomates aux plans de marijuana cachés dans le maïs.

Dans ce film très naturaliste, presque documentaire dans certaines scènes (la coopérative agricole, la fête d'Alcarras) pas de musique superflue, pas de dialogues envahissants -tous les échanges sont dans la langue catalane de cette région-, mais le tourbillon d'une vie de famille et des émotions, captés par une caméra complice et amicale.

Et une interrogation ? Y a t-il une malédiction du soleil comme il peut y avoir une malédiction du pétrole. Cette région d'Alcarras sera t-elle vouée à une « monoculture du soleil » ? Les vieux, tout en jouant aux cartes au bistrot font le décompte des terres vendues aux installateurs de panneaux photovoltaïques. « Pinyol se prend pour le roi du soleil », grince l'un d'entre eux. L'Espagne met le paquet sur les énergies alternatives : solaire, hydroélectrique, éolien... Est-il encore possible de sauver une agriculture familiale dans cette région de Catalogne où grâce à l'irrigation, depuis l'Antiquité, les hommes ont fertilisé la terre rouge ? Cela vaut au moins la peine de se battre...

