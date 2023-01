Babylon Berlin, la seule salle de cinéma muet dotée d’un orchestre permanent

Le cinéma Babylon, situé près de l'Alexanderplatz à Berlin, est aujourd'hui considéré comme le seul cinéma muet au monde à disposer de son propre orchestre permanent. Lorsqu'il a ouvert ses portes en 1929, année de crise, l'Allemagne comptait 5 076 cinémas et personne ne savait ce que l'avenir lui réservait. Près d'un siècle plus tard, l’actuel directeur du Babylon Berlin, Timothy Grossman, nous explique la recette de son succès et pourquoi, malgré le coronavirus et les plateformes de streaming, les films muets sont de nouveau plus demandés en cette période de crise.

RFI : Votre salle de cinéma Babylon à Berlin est célébrée comme un extraordinaire palais du cinéma des années 1920, enthousiasmant son public avec des films muets, et ce depuis 2019 à nouveau avec un orchestre permanent. Dans quelle mesure votre cinéma est-il unique ?

Timothy Grossman : Le Babylon a ouvert ses portes le 11 avril 1929, encore comme salle pour le cinéma muet. Cela signifie qu'il y avait une fosse d'orchestre et un orgue de cinéma muet avec de nombreux effets. Ces deux éléments sont toujours présents aujourd'hui. À l'époque, on projetait les films sur un écran plus petit, de 3x4 mètres, avec un cadre plus grand, qui existe toujours. Aujourd'hui, nous projetons les nouveaux films sur un écran plus grand, qui se trouve à environ cinq mètres en avant. Nous pouvons donc projeter des films muets dans leur ambiance originale. C'est comme si on jouait du Jean-Sébastien Bach avec des instruments originaux de l'époque.

Combien de projections de films muets avez-vous eues au Babylon Berlin en 2022 ?

Tous les samedis à minuit, nous avons un film muet accompagné d'un orgue de cinéma. Nous avons une organiste permanente. Au début de l'année dernière, nous avons toutefois programmé un peu moins, à cause de la pandémie de Covid. Normalement, nous projetons 50 films par an, à 0h, pour 0 euro, donc avec entrée gratuite, à minuit. En plus, l'année dernière, nous avons présenté environ 80 séances avec orchestre, dont 50 fois Metropolis (1927), de Fritz Lang. Nous avons également organisé un festival de films muets avec différents musiciens. Rien que là, il y avait en plus 50 films muets différents, tous de 1922. Si l'on additionne tout cela, on arrive à 180 représentations en 2022.

Une salle de cinéma muet avec un orchestre fixe, dans quelle mesure s’agit-il d’un exploit ?

En Allemagne, c'est unique, j'en suis sûr, car, commercialement, ce n'est pas rentable. Un orchestre et le film qui va avec, normalement, c'est beaucoup trop cher. Pour que cela soit financièrement viable, il faudrait demander des entrées à 50 euros ou plus [au Babylon, le prix d'entrée actuel pour un film muet avec orchestre est 25 euros, NDLR]. Cela serait alors presque comme à l'opéra ou au théâtre. C'est pourquoi personne ne peut se le permettre. Il faudrait donc un cinéma non commercial de 500 places, ce qui est très rare en Allemagne. Il n'y a certainement rien de tel non plus en France, aux États-Unis, en Italie, en Autriche, etc. À mon avis, nous sommes les seuls au monde.

Les musiciens de l’orchestre et les spectateurs lors d’une séance de cinéma muet dans la grande salle du cinéma Babylon Berlin. © Babylon Berlin

Tout exploitant de cinéma qui programme un film muet rêve d’avoir un orchestre, mais la plupart du temps, il doit se contenter de la musique enregistrée ou à un accompagnement au piano ou à l'orgue de cinéma. Comment avez-vous réussi à vous offrir un orchestre permanent de 35 musiciens pour vos représentations ?

Souvent, il y a moins de 35 musiciens. Pour Metropolis, par exemple, il y a 19 musiciens, plus le chef d'orchestre. Sinon, c'est très variable. Les films de Charlie Chaplin exigent parfois un effectif plus important, mais il y a aussi des formations avec moins de musiciens. Dans d'autres cas, il peut y avoir 50 musiciens, comme pour Les temps modernes (1936), de Charlie Chaplin...

Comment est-ce que j'y suis parvenu ? C'est une longue histoire. Cela fait plus que 20 ans, avant même que je ne commence à travailler au cinéma Babylon, que je présente des films muets avec un accompagnement musical. Je l’ai fait, par exemple, avec des musiciens de très haut niveau, en direct, sur l'île des musées de Berlin, en plein air. Ce que je trouve intéressant, c'est que le film est en fait quelque chose de fini, c'est-à-dire qu'il représente en réalité une conserve. C'est un art reproduit que l'on peut - si on le souhaite - se procurer partout. Bien sûr, c'est plus beau de le voir au cinéma, sur grand écran, mais cet élément du direct rend le film très vivant, très contemporain, très réel. Et il y a une interaction entre les musiciens et le public. Les musiciens jouent chaque jour différemment, ça dépend comment le public réagit. Tout cela ne s'est donc pas fait du jour au lendemain, j'ai avancé à tâtons. Chaque année, je devenais un peu plus audacieux.

En d'autres termes, c'est le résultat d'un réseau personnel, professionnel et musical, associé à des subventions, du marketing et une salle de cinéma bien située dans la ville de Berlin ?

Il s'agit toujours de savoir comment faire quelque chose que les autres ne font pas. C'est le défi d’être unique. De se satisfaire de juste montrer de beaux films anciens qui sont bons et qui ne sont pas commercialisés, ce n'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est finalement du marketing. Chaque film que nous connaissons, que nous avons vu, est probablement devenu connu ou célèbre, parce que quelqu'un a beaucoup investi pour le faire connaître. Et je ne vois pas pourquoi les films de très bonne qualité devraient recevoir moins de marketing que les mauvais films. Malheureusement, les films qui font le plus d'entrées ne sont pas les meilleurs. Le marketing est donc très important, mais bien sûr, sans les subventions que nous recevons en tant que cinéma municipal, nous n'y arriverions pas.

Pour la musique de films muets, parfois très exigeante, vous avez réussi à engager depuis l'année dernière le maestro du cinéma muet, Ben Palmer, comme chef d'orchestre principal. Sinon, vous travaillez aussi régulièrement avec d'autres comme Stefanos Tsialis ou Miguel Pérez Iñesta, sans oublier des chefs d'orchestre et compositeurs comme Günter A. Buchwald, connu comme l'un des meilleurs musiciens de musique de film au monde, ou Matt Dunkley, nommé aux Grammy Awards, qui a travaillé sur plus de 200 films. Vos chefs d'orchestre viennent-ils toujours de la musique classique ?

Nous avons commencé avec un chef d'orchestre, puis nous en avons eu d'autres parce que le premier n’était pas disponible. Par exemple, l’un d’eux venait de la musique contemporaine. Mais il y a aussi des chefs d'orchestre spécialisés dans le cinéma muet, comme Ben Palmer de Londres, qui dirige régulièrement la musique en direct pour des films. Ce ne sont pas toujours des films muets, cela peut aussi être Star Wars. C'est du très haut niveau. Ils doivent forcément être très bons, car la moindre divergence avec l'image du film se remarque très vite. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est clair. Nous avons désormais quatre chefs d'orchestre qui se relaient, et à partir de février, une cheffe d'orchestre nous rejoindra. Cela grandit lentement, tout comme l’orchestre.

Vue du cinéma Babylon Berlin, en Allemagne, inauguré en 1929, seul lieu qui propose du cinéma muet avec un orchestre permanent. ullstein bild via Getty Images - ullstein bild Dtl.

Quand on parle de « cinéma muet contemporain », tout le monde pense à The Artist, ce film muet en noir et blanc sorti en 2011, de Michel Hazanavicius, qui a été acclamé non seulement au Festival de Cannes, mais reçu ensuite trois Golden Globes, six César et cinq Oscars... Est-ce que c'était un événement unique ? Ou existent-ils, presque un siècle après la fin de l'époque du cinéma muet, aujourd'hui d'autres cinéastes et compositeurs rêvant à produire de nouveaux films muets et à les présenter chez vous au cinéma Babylon, avec un orchestre ?

Oui, ça existe. Nous l'avons même eu dans le domaine du film à but non lucratif. Il y a aussi parfois des courts-métrages que nous accompagnons en direct lors du film muet de minuit. Mais, comme le montre The Artist, l'époque des films muets est révolue. Tout comme on peut composer aujourd'hui comme Bach, mais qui a envie d’entendre cela ? Chaque œuvre d'art est liée à son temps et à son environnement. Chaque époque produit ses propres œuvres artistiques. Le cinéma muet est en fin de compte un domaine de collection fermé, mais il reste toujours surprenant de voir quels films exceptionnels ont été réalisés. Des films qui, à mon avis, étaient bien meilleurs que The Artist, un film qui, finalement, a surtout profité du marketing. En fin de compte, je dirais que si on le compare aux films muets de l'époque, il était tout simplement très moyen.

Depuis la pandémie de Covid et les confinements, de nombreux exploitants de salles de cinéma se plaignent du fait que beaucoup de spectateurs préfèrent aujourd'hui rester chez eux. Avez-vous l'impression que l’aspect cinéma en direct de vos représentations avec orchestre incite davantage les spectateurs à revenir dans les salles ? L'événement provoqué par la présence de l'orchestre est-il un antidote à la peur de Covid et à la commodité du streaming ?

Tous ceux qui produisent et publient de l'art doivent se demander : tout existe déjà, pourquoi moi maintenant ? Si vingt cinémas projettent le même film, la question est de savoir pourquoi les spectateurs devraient justement venir dans mon cinéma. Bien sûr, il est facile de répondre à cette question si l'on dispose du plus grand, du plus beau et du plus central des cinémas. Le Babylon, avec son histoire, a toujours dû trouver son propre programme, comme aujourd’hui le film muet accompagné en direct. Je pense que nous avons réussi à devenir une adresse incontournable à Berlin. C'était un rêve quand j'ai commencé ici au Babylon en 2005. En faire une marque, presque un synonyme, que l'on pense naturellement au cinéma muet quand on évoque le Babylon Berlin. Parfois, il arrive de recevoir une aide inespérée, comme aujourd’hui d’Hollywood, qui sort cette semaine dans les salles un film sur la fin de l'époque du cinéma muet, et ils ont appelé le film Babylon. Quel miracle !

Outre le cinéma Babylon à Berlin, il y a en Allemagne aussi le Festival international du film muet de Bonn, le festival du film muet le plus fréquenté d'Europe, ou la Semaine du film muet de Ratisbonne, qui, fondée en 1982, se présente comme le plus ancien festival du film muet d'Allemagne. Depuis 2020, il existe même un prix allemand du film muet, décerné par la revue Deutsches Stummfilm-Magazin... Avez-vous le sentiment que la culture du film muet se répand à nouveau lentement mais sûrement en Allemagne ?

On avait déjà prédit cela, il y a de nombreuses années... Et les festivals que vous avez mentionnés existent déjà depuis des décennies. Un siècle après les années 1920, je crois que nous vivons de nouveau à une époque qui, de manière effrayante, nous rapproche de l'insécurité de cette époque des années 20. Pour cela, les films muets nous parlent aujourd'hui différemment qu'il y a dix ou quinze ans. Je suis aussi convaincu qu'il y aura encore plus de projections de films muets.

Le cinéma Babylon à Berlin est aujourd'hui une figure de proue de la culture du cinéma muet, mais il existe bien sûr de nombreux autres événements et institutions qui programment régulièrement des films muets. L'Institut Lumière de Lyon en France propose tous les dimanches des ciné-concerts avec piano. En mai, le Festival d'Anères transformera à nouveau un petit village des Pyrénées françaises en capitale française du cinéma muet. La Cinémathèque de Toulouse a organisé fin 2022 la première édition de Synchro, un festival exclusivement consacré au cinéma muet et aux ciné-concerts. Fondé en 1982, le Pordenone Silent Film Festival en Italie est considéré comme la Mecque du cinéma muet et enregistre plus de 2 000 accréditations par an. Le San Francisco Silent Film Festival existe depuis 1996 et se considère comme le chef de file sur le continent américain. Depuis 2000, le festival Forssa est le plus ancien festival du film muet de Scandinavie. Et sur Internet, on trouve même des traces de festivals de films muets en Iran (Globe International Silent Film Festival) ou au Mexique (Festival International de Cine Silente México - FIC Selente MX). Chaque pays détient-il sa propre culture du cinéma muet ?

J’avoue, je ne suis pas encore allé à Lyon, mais j’étais à Pordenone et à San Francisco. Il y a cependant une grande différence : ce sont des festivals limités dans le temps, une semaine ou dix jours, et qui sont surtout spécialisés dans les nouvelles restaurations de films s’adressant avant tout à un public de professionnels. Les gens y viennent du monde entier pour se tenir au courant des derniers développements, par exemple de ce que les archives ont numérisé, etc. Les meilleurs musiciens de films muets de nombreux pays s'y rendent également. Mais je vois aussi, et j'en suis très fier, que même de grands festivals comme San Francisco ou Pordenone peuvent peut-être se permettre d'organiser une représentation avec orchestre. Et lorsque j'étais à San Francisco, il s'agissait même d'un orchestre amateur, car sinon les prix auraient été prohibitifs.

Une autre différence qui me tient au cœur : le Babylon s'adresse aux gens « normaux ». Nous voulons transformer les films muets en un événement où des gens viennent qui ne sont pas habitués à écouter de la musique classique en direct. Ce qui est magnifique, c'est que cela ne se passe pas à l'opéra ou au théâtre, mais dans un cinéma où vous pouvez manger aussi du pop-corn. Et quand il y a des familles qui viennent avec leurs petits enfants pour regarder un film de Charlie Chaplin, cela nous rend très fiers.

Autre exemple : lorsque nous avons organisé en septembre 2022 un festival sur le thème des 100 ans de 1922, avec 50 films de 1922, nous n'avons même pas reçu de subvention supplémentaire. Malgré cela, nous avons eu trois représentations très réussies avec orchestre, dont Nosferatu, avec des musiciens très différents. Parallèlement, nous projetons des films non seulement dans la grande salle de 500 places, mais aussi dans une petite salle de 68 places, où se trouve un piano. Il arrive aussi qu'un film soit accompagné à la guitare ou à la flûte traversière. Il y a des choses vraiment très différentes.

