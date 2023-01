David Crosby, légende du folk-rock, est mort à l'âge de 81 ans

David Crosby ( 2e à gauche) en compagnie de Stephen Stills, Graham Nash et Neil Young sur scène à Oakland en 1974 avec Crosby, Stills, Nash & Young.

Il fût l'une des voix des années 1960-70 avec les Byrds avant de marquer la musique américaine au sein du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, puis en solo. Le rockeur, auteur, compositeur et interprète David Crosby a inspiré de nombreux noms prestigieux du monde de la musique, aujourd'hui orphelins.

Avec sa moustache, ses cheveux longs, mais surtout sa voix claire jusqu'au bout, David Crosby, a marqué pendant près de soixante ans la musique américaine. Blues, jazz, musique médiévale française, rock, folk... David Crosby mêla, avec brio, de nombreux genres musicaux.

Avec les Byrds un groupe de Los Angeles dont il fut le cofondateur dans les années 1960, il contribua à faire émerger un style tout nouveau mêlant rock venu d’Angleterre et folk traditionnel américain. Considéré comme les homologues américains des Beatles, les Byrds firent notamment connaître les chansons de Dylan à un nouveau public plus pop. Et c'est d'ailleurs après avoir entendu leur version de Mr Tambourine Man que Bob Dylan se tourna vers le rock. Pas moins.

Le titre Eight Miles High marque cette période. Un morceau historique puisqu'il fut interdit de diffusion à la radio aux États-Unis, en raison des paroles qui évoquaient la consommation de drogue. David Crosby était d'ailleurs connu pour ses excès et flirta longuement avec les drogues de toutes sortes.

David Crosby, l'éternel hippie

Mais l’heure de gloire de David Crosby eut lieu au sein du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, un concentré de talents avec ses compères Stephen Stills, Graham Nash et Neil Young avec un moment clé, le 17 août 1969, au mythique festival de Woodstock. C'était leur deuxième concert.

Pendant plusieurs années, Crosby, Stills, Nash & Young furent de véritables superstars. Leurs morceaux n'auront de cesse d'occuper la bande FM américaine se démarquant des morceaux de Jimi Hendrix, des Doors ou des Rolling Stones par un son plus doux inspiré de la musique folk, avec des guitares acoustiques.

Depuis 2014, il avait réalisé cinq albums en collaboration avec son fils James Raymond. Une renaissance saluée par la critique. Il continuait, sur les réseaux sociaux, à échanger régulièrement avec son public. Il défendait notamment l’écologie et l’environnement.

Auteur-compositeur brillant, excellent guitariste et bon chanteur, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, saluent son œuvre peut être pourtant trop méconnue.

