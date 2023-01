Oscars 2023: «Everything Everywhere All At Once» en tête des nominations

La liste des films et des professionnels en compétition pour les Oscars 2023, dont la cérémonie se tiendra le 12 mars, a été annoncée ce mardi. Outre Everything Everywhere All At Once, Les Banshees d'Inisherin et À l'Ouest, rien de nouveau mènent la course aux prestigieuses statuettes américaines.

C'est l'histoire d'une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles à l'occasion d'un contrôle fiscal. Avec onze nominations, la comédie Everything Everywhere All At Once figure parmi les films les plus cités et, donc, les mieux plus placés pour recevoir plusieurs Oscars.

En plus de celui du meilleur film, ses acteurs se retrouvent en lice pour les quatre prix d'interprétation : meilleurs seconds rôles masculin et féminin, meilleure actrice pour Michelle Yeoh et meilleur acteur pour Ke Huy Quan, aperçu, enfant, il y 40 ans dans un épisode d'Indiana Jones.

Le film allemand À l'Ouest rien de nouveau figure en très bonne place également avec neuf nominations, tout comme la tragicomédie irlandaise Les Banshees d'Inisherin avec neuf nominations également. Le biopic Elvis sur la légende du rock'n'roll et le dernier long métrage de Steven Spielberg The Fabelmans seront également présents le 12 mars, au palmarès de la cérémonie des Oscars.

Aucun film français en revanche n'a été retenu. Saint-Omer, d'Alice Diop, était pourtant pressenti pour concourir à la précieuse récompense. On trouve en revanche dans la catégorie des films étrangers le long-métrage belge Close du réalisateur Lukas Dhont, présenté au Festival de Cannes, où il a reçu le Grand Prix du Jury ou encore The Quiet Girl, un film en langue gaélique qui a battu des records au box-office en Irlande et au Royaume-Uni.Avatar - La Voie de l'eau qui a dépassé les 2 milliards de dollars au box-office, n'est nommé que dans une catégorie majeure : meilleur film. Top Gun y figure aussi et totalise six nominations. Mais le pilote Maverick joué par Tom Cruise a déjà réussi sa mission. C'est lui qui avait ramené le premier les spectateurs dans les salles, après les vagues de Covid l'année dernière.

Oscars 2023 : les nominations Meilleur réalisateur - Martin McDonagh, Les Banshees d'Inisherin

- Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

- Steven Spielberg, The Fabelmans

- Todd Field, Tar

- Ruben Ostlund, Sans filtre Meilleur film - À l’Ouest, rien de nouveau, d'Edward Berger

- Avatar 2 : la voie de l’eau, de James Cameron

- Les Banshees d’Inisherin, de Martin McDonagh

- Elvis, de Baz Luhrmann

- Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan et Daniel Scheinert

- The Fabelmans, de Steven Spielberg

- Tar, de Todd Field

- Top Gun : Maverick, de Joseph Kosinski

- Sans filtre, de Ruben Ostlund

- Women Talking, de Sarah Polley Meilleur film d'animation - Pinocchio, de Guillermo del Toro

- Le Chat Potté 2, de Januel Mercado et Joel Crawford

- Alerte Rouge, de Domee Shi

- Le Monstre des mers, de Chris Williams

- Marcel the Shell With Shoes On, de Dean Fleischer-Camp Meilleure performance féminine dans un premier rôle - Cate Blanchett, Tar

- Ana de Armas, Blonde

- Andrea Riseborough, To Leslie

- Michelle Williams, The Fabelmans

- Michelle Yeoh, Everything everywhere all at once Meilleure performance masculine dans un premier rôle - Austin Butler, Elvis

- Colin Farrell, Les Banshees d'Inisherin

- Brendan Fraser, The Whale

- Paul Mescal, Aftersun

- Bill Nighy, Vivre Meilleur film étranger - À l'Ouest, rien de nouveau (Allemagne)

- Argentina, 1985 (Argentine)

- Close (Belgique)

- EO (Pologne)

- The Quiet Girl (Irlande) Meilleure performance masculine dans un second rôle - Brendan Gleeson, Les Banshees d'Inisherin

- Brian Tyree Henry, Causeway

- Judd Hirsch, The Fabelmans

- Barry Keoghan, Les Banshees d'Inisherin

- Ke Huy Quan, Everything, Everywhere All at Once Meilleure performance féminine dans un second rôle - Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

- Hong Chau, The Whale

- Kerry Condon, Les Banshees d'Inisherin

- Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

- Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

