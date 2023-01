Bande dessinée: Riad Sattouf remporte le Grand Prix du Festival d'Angoulême

Après Julie Doucet, autrice influente bien que confidentielle, la distinction la plus prestigieuse du milieu de la bande dessinée a été décernée à l'auteur de L'Arabe du futur.

À 44 ans, Riad Sattouf est devenu une référence de la bande dessinée d'auteur. Choyé par la critique et les lecteurs, il attire bien au-delà du cercle des amateurs de BD.

Les six tomes de sa série autobiographique L'Arabe du futur, dans laquelle il raconte son enfance en Syrie, puis son adolescence en Bretagne dans un foyer désaccordé, se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires et traduits en une vingtaine de langues. Le dessinateur explique volontiers avoir voulu raconter, simplement et toujours avec humour, une histoire que sa grand-mère bretonne pourrait lire.

Après des premiers albums provocateurs publiés au début des années 2000, Riad Sattouf creuse un sillon dans lequel il excelle : l'ancien étudiant aux beaux-arts sait comme personne décrire avec simplicité la vie des adolescents. Il le fait avec Les Cahiers d'Esther, récits drolatiques et à la première personne d'une Parisienne suivie à partir de ses 10 ans. Ou avec Le Jeune Acteur, une nouvelle série prenant pour personnage principal le comédien Vincent Lacoste.

Bourreau de travail, Riad Sattouf a créé sa maison d'édition pour publier ces nouveaux romans graphiques. Et il prépare actuellement l'écriture de son troisième long métrage avec les acteurs comiques Les Inconnus.

