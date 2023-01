«L'Innocent» et «La Nuit du 12» en tête des nominations aux César 2023

Après les nominations aux Oscars, c'est au tour du cinéma français d'annoncer ce mercredi la liste des cinéastes, interprètes et films en lice pour les César, un mois avant la cérémonie.

Qui pour succéder à Illusions perdues et ses sept statuettes ? Avec respectivement onze et dix nominations, la comédie policière L'Innocent de Louis Garrel et le polarLa Nuit du 12 de Dominik Moll, retraçant l'enquête impossible sur un féminicide, tirent leur épingle du jeu. Ces deux longs métrages sont en tête des nominations pour les 48e César, qui doivent être décernés le 24 février.

Le film de Cédric Klapisch sur la reconstruction d'une danseuse classique En Corps, et Pacifiction avec Benoît Magimel, s'en tirent bien aussi avec neuf nominations chacun.

Pas de femmes parmi les nommés pour le César du Meilleur réalisateur. Et seul Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi figure dans la sélection pour le trophée du Meilleur film.

Fanny Ardant (Les Jeunes amants), Juliette Binoche (Ouistreham), Laure Calamy (À Plein temps), Virginie Efira (Revoir Paris) et Adèle Exarchopoulos (Rien à foutre) sont en lice pour le César de la meilleure actrice.

Sont nommés pour le César du meilleur acteur Jean Dujardin (Novembre), Louis Garrel (L'Innocent), Vincent Macaigne (Chronique d'une liaison passagère), Denis Ménochet (Peter Von Kant) et Benoît Magimel (Pacifiction).

Les 4 705 membres de l'Académie ont désormais un mois pour départager ces films, avant la soirée de remise des prix qui sera présidée par Tahar Rahim, et présentée collégialement avec neuf maîtres et maîtresses de cérémonie, d'Emmanuelle Devos à Eye Haïdara, en passant par Alex Lutz et Ahmed Sylla.

