Le chanteur américain Barrett Strong, figure du label Motown, est mort

Le chanteur américain Barrett Strong, pilier historique du célèbre label américain de soul music, Motown, est mort à l'âge de 81 ans. C’est ce qu’a annoncé dimanche 29 janvier le Motown Museum.

Barrett Strong avait écrit certains des tubes les plus connus de la Motown. « C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès du légendaire chanteur et auteur de la Motown Barrett Strong », a écrit sur Twitter le musée basé à Detroit, dans le nord des États-Unis.

It is with great sadness that we share the passing of legendary @ClassicMotown singer and songwriter Barrett Strong.



Né dans le Mississippi, il grandit dans la capitale américaine de l'automobile et sort en 1959 Money (That's What I Want), premier tube de Motown, grande maison de disque noire qui acquerra une immense influence sur la soul, le rythms and blues et au-delà.

Avec un autre producteur de Motown Records, Norman Whitfield, il participera à l'écriture d'autres grands succès du label, dont I Heard It Through the Grapevine, rendu célèbre par Marvin Gaye en 1968, et de nombreux morceaux des Temptations, comme Just My Imagination (Running Away with Me) (1971).

Barrett Strong était passé de chanteur à homme de l’ombre. « Je ne me suis jamais senti à l’aise comme artiste », avait-il déclaré au magazine spécialisé Billboard, en 2016. « Je devais travailler pour faire vivre ma famille. Je ne cherche pas à être sous le feu des projecteurs, le glamour, ou ce genre de chose. J’aime juste travailler dans mon studio et voir ce qu’on peut faire. »

Ses chansons écrites avec Norman Whitfield « étaient révolutionnaires par leurs sonorités et incarnaient l'esprit de cette époque », a déclaré dimanche le fondateur de Motown Berry Gordy, toujours cité par Billboard. « Barrett était un membre fondateur de la famille Motown, et il nous manquera beaucoup », a-t-il aussi ajouté.

