«L’Empire du Milieu», Astérix et Obélix partent en Chine

Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Julie Chen et Jonathan Cohen dans « Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu ». © Christophe Brachet

Texte par : Sophie Torlotin

C'est l'un des films français les plus attendus de l'année qui sort en salles ce mercredi 1er février en France et vendredi 3 février en Afrique. Dans « L’Empire du Milieu », Astérix met le cap vers la Chine. Le réalisateur Guillaume Canet endosse également le costume d'Astérix le Gaulois. Le cinéaste a fait le pari risqué de ne pas adapter un album en particulier et de s'appuyer sur un casting XXL, où Gilles Lellouche et Marion Cotillard côtoient des stars du foot, du rap et de YouTube.