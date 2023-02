Culture africaine: les rendez-vous en février 2023

À Libreville, Bruxelles, Ségou, Saint-Denis, Paris, Sharjah, Marrakech, Ivry-sur-Seine, Cotonou, Ouidah, Poitiers, Berlin, Ouagadougou, en salle ou en plein air, voici seize rendez-vous de la culture afro ou africaine à ne pas manquer en ce mois de février. N’hésitez pas à nous envoyer vos prochains évènements culturels « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.

Au Gabon, le Festival Black History Arts nous invite à nous pencher sur l’histoire des cultures et arts noirs. Du 1er au 28 février, au Musée national des Arts, Rites et Traditions du Gabon et à l’Institut français du Gabon, à Libreville, l’ambition affichée est de donner « une place à la valeur de l’art en établissant un lien historique pour la préservation de la culture noire ».

Depuis le 1er février, la Maison Européenne de la Photographie (MEP) à Paris nous offre la première rétrospective en France dédiée à l’activiste visuelle sud-africaine Zanele Muholi. Son travail très engagé ambitionne de valoriser, rendre visible et documenter la vie des membres de la communauté noire LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuel·les, transgenres, queers, intersexes, asexuel·les +).

Du 3 au 5 février, la Menart Fair Bruxelles ouvre ses portes. Comme 42% des artistes exposées sont des femmes, la foire permettra de poser la question du statut de l’artiste femme dans les régions de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Golfe.

À Ségou, au Mali, jusqu’au 5 février, Ségou’Art, le Festival sur le Niger, ouvre ses portes sur le thème « Patrimoine et créativité ». Au programme : Salon d’art contemporain, théâtre, danse, ateliers, master class, conférences, concerts géants sur les berges du fleuve Niger, caravane culturelle pour la paix…

« This was meant to be meditative » (2022), de Hannah Macfarlane. Exposition « Porte-drapeau des femmes et de la communauté LGBTI » à la galerie Christophe Person. © Galerie Christophe Person

Le 6 février, le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) à Saint-Denis propose le premier film, récemment redécouvert, de Mostafa Derkaoui, réalisateur pionnier d’un cinéma moderne marocain : De quelques évènements sans signification (1974). La séance sera suivie par un documentaire inédit de Sophie Delvallée sur le cinéaste : Librement, Mostafa Derkaoui (2022).

À partir du 7 février, le Musée du Quai Branly à Paris dresse un portrait de l’écrivain, poète et homme d’État Léopold Sédar Senghor (1909-2001), à travers sa politique culturelle au lendemain de l’indépendance du Sénégal. Senghor et les arts. Réinventer l’universel réunit les réflexions et réalisations dans le domaine culturel de ce chantre de la Négritude.

Du 7 au 11 février, la 15e Biennale de Sharjah aux Émirats arabes unis, conçue par Okwui Enwezor et organisée par Hoor Al Qasimi, directeur de la Sharjah Art Foundation, se penche sur l’œuvre visionnaire d’Enwezor sous le titre : Thinking Historically in the Present. Plus que 150 artistes de 70 pays sont attendus. La Goodman Gallery de Johannesburg y participe en proposant les œuvres de l’artiste sud-africaine Gabrielle Goliath, l’artiste angolaise Kiluanjui Kia Henda d’Angola, Pamela Phatsimo Sunstrum de Botswana et de Yinka Shonibare qui a grandi au Nigeria avant de s’installer au Royaume-Uni.

« We're here to stay ! » (2021), de Sizwe Sama Sibisi. Exposition « Porte-drapeau des femmes et de la communauté LGBTI » à la galerie Christophe Person. © Galerie Christophe Person

Le 9 février ouvrira à Paris Les Verrières, un nouvel espace dédié aux arts africains. Sa particularité consiste à réunir un pôle de compétences spécialisées à la fois dans les arts anciens africains et dans les scènes contemporaines du continent. Les expositions inaugurales sont assurées par la galerie 31 Project (Effet de groupe) et par Charles-Wesley Hourdé (Pièces choisies).

Du 9 au 12 février, la plus grande foire d’art internationale dédiée à l’art contemporain d’Afrique et de la diaspora africaine, 1:54 Marrakech est de retour. La Mamounia accueillera plus de 20 galeries du monde entier pour présenter le travail de plus de 60 artistes africains et de la diaspora.

Du 10 au 12 février, le Théâtre Aleph à Ivry-sur-Seine présente En rencontrant Godot de l’auteur ivoirien Tiburce Koffi, Grand prix RFI du théâtre en 1996. Conçu comme un écho à la célèbre pièce En attendant Godot de Samuel Becket, le spectacle interprété par la Cie Culture du Monde2007 et mis en scène par Bello Elisabeth Oseini, souhaite donner une suite inattendue aux attentes et espoirs jamais réalisés.

Détail de « What we hold » (2022), de Hannah Macfarlane. Exposition « Porte-drapeau des femmes et de la communauté LGBTI » à la galerie Christophe Person. © Galerie Christophe Person

Le Festival international des arts du Bénin (Finab) à Cotonou Porto-Novo et Ouidah accueille du 14 au 19 février les passionnés d’art, les professionnels et les marchands d’art de toutes les disciplines.

Du 14 février au 12 mars, l’exposition African Workplaces montre le travail sur le continent africain. Quelles images attirent le regard des professionnels de l’image ? Des chercheurs et photographes croisent leurs regards sur leur pratique professionnelle de la photographie de l’Afrique et du travail. Quelles sont ces « aires du photographiable » ? Comment rendre visibles les travailleurs de l’ombre ? Évènement proposé dans le cadre du Festival Filmer le Travail et de la Saison de l’Institut des Afriques, en partenariat avec l’Espace Mendès France à Poitiers.

Du 16 au 26 février, la Berlinale ouvrira ses portes. Plusieurs films du continent africain ont été sélectionnés pour cette édition 2023 du Festival international du film de Berlin, l’un des plus grands festivals de cinéma au monde.

« Devilish Durban », de Jo Rogge. Exposition « Porte-drapeau des femmes et de la communauté LGBTI » à la galerie Christophe Person. © Galerie Christophe Person

Jusqu’au 18 février, la galerie parisienne Christophe Person, en collaboration avec la galerie sud-africaine Guns & Rain à Johannesburg, présente une exposition sur des artistes textiles d’Afrique du Sud : Porte-drapeau des femmes et de la communauté LGBTI. Une mise en regard entre l’expression figurative et abstraite de Sizwe Sama et Bev Butkow, ainsi qu’une rencontre entre le travail intime et le travail de l’archive de Hannah Macfarlane et Jo Rogge.

Le musée allemand Ernst Barlach Haus, à Hambourg, rend hommage à l’artiste béninois Georges Adéagbo. Jusqu’au 19 février, l’institution allemande expose les œuvres de l’artiste né en 1942 à Cotenou et considéré aujourd’hui comme l’un des artistes les plus importants d’Afrique et pionnier d’un art du « Sud global ». Son exposition inclut un échange profond avec l’œuvre de l’expressionniste Ernst Barlach (1870-1938) qui a laissé de multiples traces dans le travail d’Adéagbo.

Du 25 février au 4 mars aura lieu la 28e édition du Fespaco à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le plus grand festival panafricain du cinéma est cette année dédié aux « cinémas d’Afrique et la culture de la paix ». 170 films de cinéma et de télévision et des séries ont été sélectionnés sous la direction du délégué général Alex Moussa Sawadogo. La productrice tunisienne Dora Bouchoucha présidera le jury qui décernera l’Étalon d’or, la récompense suprême du cinéma africain.

