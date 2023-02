États-Unis: Beyoncé triomphe aux Grammy Awards et bat le record de trophées reçus

Beyoncé a été la reine de la 65e cérémonie des Grammy Awards. Chris Pizzello/Invision/AP - Chris Pizzello

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Beyoncé est la plus grande pop star du monde, il y a peu de doute là-dessus. Son album Renaissance a été l’un des plus vendus et streamé l’an dernier. Et cette nuit à Los Angeles, Queen B est entrée un peu plus dans l’histoire de la musique en battant le record absolu de Grammys gagnés. Hymne de la contestation en Iran, Barayé a été primé.