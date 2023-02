Miss Amazigh de France 2023: célébrer la beauté et l'unification de la culture berbère

La première édition de Miss Amazigh de France 2023 a eu lieu samedi 4 février au centre George-Brassens à Vigneaux-sur-Seine, en banlieue parisienne. Vingt jeunes femmes ont été retenues pour participer et défiler à ce concours organisé par l'association amazigh Azul Fellawen.

Avec notre envoyée spéciale à Vigneaux-sur-Seine, Houda Ibrahim

C'est au rythme de la musique amazigh que les vingt candidates ont défilé devant un jury composé de sept membres, dont la chanteuse Djura Lacroix, ou la comédienne Lamia Mahyout.

L'heureuse élue est une Algérienne de 27 ans : Houriya Liza Kheloul. Elle a été couronnée sous les youyous : « Je ne m'attendais pas à être gagnante même si on vise toujours la première place. Mais j'étais très surprise et très, très contente, ma famille était contente, et tout mon village en Algérie me soutenait. Ils étaient super-contents. Donc je suis fière. Et je félicite aussi toutes les autres candidates, celles qui ont gagné et celles qui ont perdu. Pour moi, elles étaient toutes au top, toutes belles, elles méritaient toutes la première place. »

L'élue est technicienne dans la procréation médicalement assistée : elle aide les couples infertiles à avoir des enfants. Elle appréhende sa nouvelle mission. « Je vais essayer de m'organiser par rapport à mon travail. Aussi parce que je dois m'absenter de temps en temps. Ce ne sera pas du tout facile, mais bon, il faut déjà que je me remette de mes émotions, en plus, je porte la couronne pendant un an et je dois assumer mon rôle d'ambassadrice amazigh de France. »

Le jury l'a choisi pour sa « culture générale, son assiduité, sa connaissance de la langue amazigh en plus du français et sa pratique de la danse traditionnelle ».

L'objectif de ce concours de beauté est surtout de fédérer autour de la culture amazigh, explique Hadjira Siagh, l'initiatrice de cet événement et présidente du comité Miss Amazigh France :

