Disparition

Mort du cinéaste Abdellatif Ben Ammar, l'un des pionniers du 7e art tunisien

Abdellatif Ben Ammar, lors d'une rencontre organisée par la Cinémathèque tunisienne pour un hommage à la réalisatrice Moufida Tlatli, en avril 2021. © YouTube/Cinémathèque tunisienne (capture d'écran

Texte par : Houda Ibrahim Suivre 2 mn

Le réalisateur et producteur tunisien Abdellatif Ben Ammar est décédé lundi 6 février à Tunis à l'âgé de 79 ans. Il était un pionnier, un père fondateur du septième art tunisien. Abdellatif Ben Ammar a commencé par des études supérieures en mathématiques avant de se tourner vers le cinéma. Et c'est à Paris à l'IDHEC, l'Institut des Hautes études cinématographiques, actuellement la FEMIS, qu'il a fait ses études. Il a participé à des productions nationales et internationales avant de travailler sur ses propres films. Le ministère de la Culture a regretté « la perte d'une grande figure du cinéma tunisien ».