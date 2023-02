Entrée émouvante de Mario Vargas Llosa dans l’Académie française

C’est un grand jour pour l’écrivain péruviano-espagnol Mario Vargas Llosa. Auteur d’une œuvre grandiose, essais, théâtre et plus d’une vingtaine romans écrits en espagnol, le prix Nobel de littérature en 2010 est entré ce jeudi 9 février chez les immortels à l'Académie française.

Mario Vargas Llosa a prononcé son discours sous la coupole avec son épée et costume brodé de rameaux d’olivier vert et or d’académicien, comme l’exige la tradition séculaire de l’institution parisienne.

À 86 ans, le romancier fait figure d’exception. Onze ans plus vieux que l’âge limite pour postuler à l’Académie française, il est aussi le premier à y entrer sans jamais avoir écrit de livre en français. En revanche, c’est une langue qu’il parle couramment pour avoir immigré à Paris en 1959, où il se sent exister comme écrivain.

« J’ai débarqué ici, en 1959, et j’ai découvert que les Français avaient découvert la littérature latino-américaine avant moi. Ils lisaient Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Gabriel García Márquez… C’est donc grâce à la France que j’ai découvert l’autre visage de l’Amérique latine, les problèmes communs à tous ces pays, l’horrible héritage des putschs militaires, le sous-développement, les guérillas, et les rêves de libération. C’est donc en France – quel paradoxe ! – que j’ai commencé à me sentir un écrivain péruvien et latino-américain. »

« J'aspirais secrètement à être un écrivain français »

Avec l’entrée du prix Nobel de littérature péruviano-espagnol Mario Vargas Llosa à l'Académie française, c’est toute l’Amérique du Sud qui rejoint la prestigieuse l’institution parisienne.

Dans son discours, il a aussi déclaré sa flamme a la culture française et à Paris, ville où il a immigré en 1959. « Au temps de mon enfance, la culture française était souveraine dans toute l'Amérique latine ainsi qu'au Pérou. « Souveraine », cela veut dire que les artistes et les intellectuels la tenaient pour la plus originale et consistante, en y voyant la consécration de leurs rêves, ce voyage à Paris qui, d'un point de vue artistique, littéraire et sensuel, était la capitale du monde. Et aucune autre ville n'aurait pu lui disputer sa couronne. C'est avec ces idées que j'ai grandi et me suis formé, en lisant des auteurs français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Simone de Beauvoir m’ont sauvé du stalinisme qui alors, sous la tutelle de Moscou, dominait les partis communistes latino-américains. En apprenant le français et en lisant les auteurs français, j'aspirais secrètement à être un écrivain français. C'est pourquoi je rêvais de la France et de Paris. »

Mario Vargas Llosa déclare sa flamme à la culture française et à Paris.

