Mario Vargas Llosa à l’Académie française, une entrée sous le feu des projecteurs

Ce jeudi 9 février, l'écrivain Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature en 2010, fait son entrée à l'Académie française. Après avoir été élu en 2021, l'auteur espagnol d’origine péruvienne de 86 ans a reçu mercredi son épée d'Académicien. Il est attendu sous la coupole dans l’après-midi pour prononcer son discours. Une réception à laquelle le nouvel immortel a invité l'ancien roi Juan Carlos. Une cérémonie exceptionnelle à plusieurs titres.

Déjà, l'élection de Maria Vargas Llosa était une exception. À la fois parce qu’il était dix ans plus vieux que l'âge limite pour postuler et aussi parce qu’il n'avait jamais écrit en français. Mais le prestige de son prix Nobel de littérature l'avait emporté, rejaillissant ainsi sur une Académie française qui n'avait pas eu de lauréat de cette envergure depuis François Mauriac, entré en 1933 et récompensé en 1954.

Et puis son œuvre monumentale, avec des essais, des pièces de théâtre, plus de vingt romans parmi lesquels La ville et les chiens, La tante Julia et le scribouillard ou encore La fête au bouc, a plaidé en sa faveur. Sa francophilie également. Il habitait à Paris dans les années 1960, et avait toujours dit son admiration des lettres françaises qui le lui rendirent puisqu’en 2016 il fut le premier auteur étranger vivant à entrer dans la célèbre collection de la Pléiade. Une reconnaissance dont il était fier comme il le disait au micro de RFI :

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’étais content avec l’édition de mes livres dans la Pléiade. J’ai toujours été très proche de la littérature française, et considéré que la Pléiade était une sorte de sommet. Alors, en faire partie, être à ce sommet, c’était très encourageant ».

Une voix dérangeante pour certains

Toutefois, des personnalités, universitaires, politiques, se sont élevées dernièrement condamnant ses positions publiques. Mario Vargas Llosa, candidat malheureux à la présidentielle du Pérou en 1990, n'a jamais cessé d'afficher ses opinions ultra-libérales comme son soutien récent àJosé Antonio Kast, prétendant de l'extrême droite aux élections au Chili. Cité aussi dans des affaires d'évasion fiscale, l'écrivain est sujet à critiques.

Reste que son entrée à l'Académie française, au fauteuil 18 occupé précédemment par le philosophe Michel Serres, renforce l'universalité de l'institution qui a déjà accueilli des écrivains du monde entier, de l’Américain Julien Green, à l’Algérienne Assia Djebar. Aujourd’hui, l’Académie compte en ses rangs encore de grands auteurs nés hors de l'hexagone, que ce soient Amin Maalouf au Liban, Dany Laferrière en Haïti ou encore Andreï Makine en Russie. Avec Vargas Llosa, c'est toute l’Amérique du Sud qui rejoint la France.

