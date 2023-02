Portrait de la vision culturelle de Jack Lang en un mot, un geste et un silence

Portrait de la vision culturelle de Jack Lang en un mot, un geste et un silence.

Son rêve, c’était un ministère de l’Intelligence et de la Beauté, proposé jadis au président François Mitterrand. Jack Lang n’a pas réalisé celui-là, mais plein d’autres qui font de lui le plus grand ministre de la Culture depuis André Malraux. Né en 1939, Lang est à l’initiative des Fêtes nationales de la musique et du patrimoine, un acteur central des grands travaux mitterrandiens (Grand Louvre, Arche de La Défense, Opéra Bastille, Bibliothèque nationale de France…) et aussi de l’Institut du monde arabe (IMA), qu’il préside depuis 2013.